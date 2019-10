14:56 Uhr

Augsburger Puppenkiste lädt Til Schweiger nach Tatort-Kritik ein

"Jede Folge der Augsburger Puppenkiste war glaubwürdiger", urteilt Til Schweiger über den aktuellen Tatort. Die Puppenkiste reagiert darauf - mit einer Einladung.

Von Alois Knoller

Wie kommt Til Schweiger nur auf die Augsburger Puppenkiste, wenn er den „Tatort“ anschaut ? Krimis oder Verbrecher hat er auf der berühmten Marionettenbühne garantiert noch nicht gesehen. Abgesehen von Mackie Messer, dem Schuft aus Brechts Dreigroschenoper. Aber der ballert sich nicht wild durch die Gegend, wie das Ulrich Tukur als Tatort-Hauptkommissar Murot am Sonntagabend im Ersten getan hat.

„Jede Folge der Augsburger Puppenkiste war glaubwürdiger, besser gespielt und vor allem spannender“, stichelte Til Schweiger, selbst Tatort-Kommissar, dazu auf Facebook. Wahrscheinlich hat er sich vor dem Fernseher so gelangweilt, dass er an selige Kindertage dachte. Als sonntags noch Jim Knopf mit Lukas dem Lokomotivführer die Wilde 13 in Schach halten mussten oder das Urmel fast in die Schusslinie des fiesen Königs Pumponell geriet.

Lieber Oliver, was hast du genommen, bevor du diese “Kritik” geschrieben hast?!Ich werf mich wegJede Folge der Augsburger Puppenkiste war glaubwürdiger, besser gespielt und vor allem spannender! Pubblicato da Til Schweiger su Domenica 20 ottobre 2019

Augsburger Puppenkiste zeigt sich erfreut über Äußerung von Til Schweiger

Bei Theaterleiter Klaus Marschall in Augsburg löst der Facebook-Eintrag Schweigers helle Freude aus. Zumal ihn eine gerissene Achillessehne derzeit zwingt, alle Tatort-Folgen in der Mediathek durchzuzappen. „Wenn Til Schweiger sich immer noch an die Fernsehfilme der Augsburger Puppenkiste erinnert, finden wir das sehr positiv“, sagt er. „Vom Alter her passt er gut hinein in die Generation, die mit der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen ist.“

Marschall kann sich nicht erinnern, dass Schweiger jemals in der Puppenkiste war. Aber diesen Besuch könne er gerne nachholen. „Ich lade Til Schweiger zur Vorstellung ein, die genau die gleiche Qualität hat wie die Fernsehfilme“, wirbt er. Freilich: Auf ein Engagement als Synchronsprecher darf Schweiger bei der Puppenkiste eher nicht hoffen. „Wir kennen Til Schweiger. Nuscheln ist sein Markenzeichen. Ob das für unsere Figuren zuträglich wäre?“ Da spielt er besser noch einige Tatorte.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Bettina Müller, HR

Themen folgen