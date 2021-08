Kunst mit Haut und Haar im Museum Brandhorst

Plus Bei der venezianischen Biennale trat Alexandra Bircken 2019 fulminant hervor. Jetzt hat sie im Münchner Museum Brandhorst ihre bislang größte Solo-Schau.

Die Obsession des Künstlers ist sein Kapital. Seit bald zwanzig Jahren widmet sich Alexandra Bircken, die bei der letzten Biennale in Venedig fulminant und damit erinnerungsstark hervorgetreten ist, der Hülle des Menschen.