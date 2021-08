Ausstellung

Matt Black unterwegs im Land der begrenzten Möglichkeiten

Plus „No work, no fun, no electricity“: Der Magnum-Fotograf zeigt in München seine eigene „American Geography“ in eindrucksvollen Aufnahmen.

Von Barbara Reitter

Eine ausgediente Matratze auf dem Asphalt, auf welche dicke Schneeflocken herabrieseln. Ein einsamer Luftballon in einem abgewrackten Hausflur, letztes Relikt einer bescheidenen „Birthday Party“. Der faltige Arm eines gesichtslosen Schwarzen, der sich auf einem Pfosten abstützt. Verrottete Holzhäuser, vor denen sich Dreck und Müll türmt. Anonyme Holzkreuze im Nirgendwo eines Missionsfriedhofs, in der Ferne die vagen Konturen einer Bergkette. Auf dem Boden eines verlassenen Campers verstreute alte Familienfotos vom ersten Schultag und dem Abschlussball … Das sind die Impressionen, die der amerikanische Magnum-Fotograf Matt Black (Jahrgang 1970) von seinen Reisen durch ein Land der begrenzten Möglichkeiten mitgebracht hat.

