Ausstellung

vor 19 Min.

Welche Bösewichte die Kinderliteratur zu bieten hat

Plus Die Fiesen und die Bösen sind oft interessanter als die Guten - in der Literatur. Eine Ausstellung in München zeigt, warum das so oft der Fall ist.

Was wäre die Literatur ohne Bösewichte? Ziemlich langweilig, das ist klar. „Die Schatzinsel“ ohne Long John Silver, „Der Zauberer von Oz“ ohne die Hexe des Westens, „ Harry Potter“ ohne Lord Voldemort – Tiefe und Spannung einer Geschichte beruhen oft darauf, dass der Held einen Gegenspieler hat. Und nicht zuletzt braucht ja das Gute das Böse, um wirklich gut zu sein.

