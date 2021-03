16.03.2021

Ausstellung in Augsburg: Die modische Extravaganz des Buchhalters Schwarz

Zweimal Matthäus Schwarz in repräsentativem Gewand, links mit seinem (stehenden) Dienstherrn Jakob Fugger in der Goldenen Schreibstube der Firmenzentrale. Die Miniaturen sind seinem über 40 Jahre hinweg geführten „klaidungsbuechlin“ entnommen.

Plus Das Maximilianmuseum präsentiert "Dressed for Success" , das modische Tagebuch des Buchhalters Matthäus Schwarz. So kleidete sich der Influencer des 16. Jahrhunderts.

Von Rüdiger Heinze

Am 20. Februar 1520 geschah etwas zu Augsburg, das nicht in die Weltgeschichte einging. Der Buchhalter Matthäus Schwarz wurde 23 Jahre alt. Aber das, was er an diesem Freitag beschloss, das hat Auswirkungen bis in unsere Tage, weil die Frucht seines Beschlusses – mit aktueller wissenschaftlicher Begleitung – in den Museen von Braunschweig und aktuell Augsburg wissenserweiternd studiert werden kann.

Matthäus Schwarz nämlich begann an diesem Tag ein ungewöhnliches Tagebuch zu führen: Er schrieb – und verschiedene Augsburger Miniaturmaler, auch aus der Werkstatt Christoph Ambergers, porträtierten ihn in feinstem Tuch. Denn dieser Schwarz war kein gemeiner Buchhalter mit grauen Ärmelschonern; er war Chefbuchhalter bei Jakob und Anton Fugger – mit ausgeprägter Neigung zu vestimentärer Extravaganz. Heute würde man sagen: zu teurem Fummel.

Buchhalter Matthäus Schwarz repräsentierte das Haus Fugger

Dieses Faible öffentlichkeitswirksam zu pflegen, war nicht ganz einfach im 16. Jahrhundert, in dem Schwarz seine Geburtsstadt zwangsläufig als politischen und wirtschaftlichen Nabel der Welt erleben musste: konsequenzenreiche Reichstage noch und noch, Schauplatz der Reformationsgeschichte, Pestilenz, Mobilmachung für den Schmalkaldischen Krieg. Und er, Schwarz, der die doppelte Buchführung perfektionierte, mittendrin. Einerseits wollte er sich selbst vorteilhaft darstellen und das Haus Fugger repräsentieren, andererseits aber hatte er auch die Ständeordnung mit ihren Kleidervorschriften einzuhalten. Als Kaufmann – ausgebildet auch in Venedig – durfte er einen seidenen Wams tragen und das Bauchfell des Marders als Pelz, nicht aber Samt, Damast, Zobel und Hermelin…

„Am 31. Oktober 1532 trug ich ein niederländisches Barrett – superfeine Qualität!“ So modern – „superfeine Qualität“ – konnte sich Schwarz ausdrücken, der diese Begeisterung münzt auf einen Hut, so groß wie ein Wagenrad. Man sieht: Im Weltenlauf der Mode balancierten nicht nur Damen Wagenräder.

Das "Klaidungsbuechlin" ist Welt-, Reichs- und Heimatkunde

137 farbige Miniaturen umfasst das „klaidungsbuechlin“ des Matthäus Schwarz, das heute dem Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig gehört – und dieser Tage ein allerletztes Mal, für einen Heimaturlaub, verliehen wird: an das Maximilianmuseum Augsburg, das es unter dem Roxette-Popsong-Titel „Dressed for Success“ aufschlägt. Und zwar als das zentrale Objekt, an dem sich viel, viel mehr als Modegeschichte und Soziologie entzündet: auch Welt-, Reichs- und Heimatkunde.

Denn auf den 137 Miniaturen aus 40 Jahren (!) ist ja nicht nur der sich selbst gefallende Matthäus Schwarz in erlesenen Gewändern zu sehen, die vielfältige Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Kleidungspräsentationen der Kunstgeschichte bieten, Stichwort: Geschlechtertanz. Auf ihnen sind auch Accessoires, Requisiten, Verortungen zu entdecken, die guten Anlass zu historischer Einordnung in die Umbrüche des 16. Jahrhunderts geben – ausgehend von Lebenswelt und Erfahrungskreis des Subjekts Schwarz.

Die einzelne Miniatur wird mit der Geschichte der Reichsstadt Augsburg verknüpft

Und so wird vom kenntnisreichen Kurator Christoph Emmendörffer immer wieder die einzelne Miniatur mit dem Größeren und mit dem Ganzen im Reich und in der Reichsstadt Augsburg verknüpft: der Waffenrock des Matthäus Schwarz mit Hellebarden und Rüstungen anlässlich kriegerischer Auseinandersetzungen; die repräsentative Lebensweise des MS mit den gedruckten moralischen Leitfäden seiner Zeit; die Hobby-Kluften des 1541 geadelten MS mit den höheren gesellschaftlichen Vergnügungen seiner Epoche (Lautenspiel, Bogenschießen, Jagd, Fechten); die Verbindung des „klaidungsbuechlin“ mit den Propagandaschriften Kaiser Maximilians I.

Matthäus Schwarz in auffälligem Rot. Bild: Städtische Kunstsammlungen Augsburg

Dabei betrachtet das Publikum viel sinnliches Anschauungsmaterial: von Dürer-Zeichnungen aus der Albertina Wien über Gemälde Holbeins d. Ä. bis hin zu historischen Kleidungsstücken und aufwendig nachgeschneiderten Kostümen – wie die exquisite Schaube mit ihren hohen vierstelligen Produktionskosten. Es gilt: Kulturgeschichtlich Interessierte dürfen nahezu Zwangsverpflichtung fühlen.

Allerdings sollte beachtet werden: Der Augsburger Katalog zur Schau (24,80 ¤) ist die notwendige Ergänzung zu den grundsätzlichen, umfassenden Darstellungen des MS, seines „klaidungsbuechlins“ und seiner Epoche im Braunschweiger Katalog (38 ¤). Nur dort auch ist eine Übersicht aller 137 Miniaturen zu finden – sowie jenes nach der Natur feinst gemalte Porträt des MS und seiner Frau Barbara aus der Hand von Christoph Amberger. Für die Ausstellung gilt gleichwohl, was der spätere Augsburger Chronist Paul von Stetten über eine „Gezier- und Kleiderordnung“ der „Statt Augspurg“ befand: „Man lernet daraus Kleidungen, Zeuge, Kleinode und anderes kennen, von denen man jetzt nichts mehr weiß.“

Weitere Modeausstellung im Schaezlerpalais: "Um angemessene Kleidung wird gebeten"

Und durch dieses Zitat sind wir nun im 18. Jahrhundert, mit dem im Schaezlerpalais Augsburg „Dressed for Success“ quasi fortgesetzt wird. Der Laufsteg dort zeigt unter dem Titel „Um angemessene Kleidung wird gebeten“ in erster Linie festliche Garderoben zwischen Rokoko und Jahrtausendwende – wobei der Schwerpunkt im 19. Jahrhundert liegt.

Die Exponate auf Figurinen – man hört die Fülle der Stoffe, Spitzen, Fältelungen, Rüschen schier rascheln und rauschen – stammen aus der Trierer Privatsammlung Ralf Schmitt und treten in Dialog zu Brust- und Hüftporträts jeweils derselben Epochen aus dem Depot der Kunstsammlungen Augsburg. Korsett und Reifrock verschwinden im Zug der Französischen Revolution, das weiße, luftige Chemisenkleid kommt auf im Empire, das dann wiederum Einfluss auf die Brautmode im 19. Jahrhundert erhält – wobei, man lernt nie aus, die Bräute der Mittel- und Unterschicht im 19. Jahrhundert oft auch Schwarz trugen, weil ihr Kleid dann multifunktional wiederverwendbar blieb.

Unter den ebenfalls präsentierten Kleidungsaccessoires (Fächer!) stechen insbesondere die Baby- und Kinderhäubchen heraus – und aus der Zeit des Biedermeier der sogenannte Schutenhut mit Seidenbändern und Stoffblüten. Dokumentiert ist er in der Kunstgeschichte auch bei Edouard Manet und Carl Spitzweg („Der Sonntagsspaziergang“); hier nun findet sich ein prachtvolles Original-Exemplar.

"Dressed to Success" im Maximilianmuseum: bis 13. Juni.

„Um angemessene Kleidung wird gebeten“ im Schaezlerpalais: bis 27. Juni.

Die Ticket-Reservierung über die Website der Museen ist notwendig.





