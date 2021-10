Barockmaler Rubens war schon zu Lebzeiten eine Berühmtheit

Talent, Ehrgeiz und eine humanistische Grundausbildung: Die Staatsgalerie Stuttgart zeigt, wie Peter Paul Rubens es schaffte, ein Star zu werden.

Zu einem Künstlerkollegen soll Peter Paul Rubens einmal gesagt haben: „Ich bin am fleißigsten, wenn Sie mich nichts tun sehen.“ Kaum vorstellbar, dass die Worte von einem Mann stammen sollen, der als einer der geschäftigsten Maler des Barock gilt. Doch lassen sie auch erahnen, wie wichtig dem 1577 in Siegen geborenen Künstler neben dem Malen das Nachdenken über seine Kunst war – und über alles, was damit zusammenhängt, von den Auftraggebern über Material und Technik bis zur lukrativen Vermarktung.

Wie aber wurde Rubens berühmt? Und wie kam es dazu, dass er, der bereits zu Lebzeiten ein Superstar war, noch heute zu den bedeutendsten Künstlern seiner Zeit zählt, fast 400 Jahre nach seinem Tod? Antworten auf diese reizvolle Frage zu finden versucht die große Sonderausstellung des Landes Baden-Württemberg „Becoming Famous. Peter Paul Rubens“ in der Staatsgalerie Stuttgart mit rund 90 Gemälden und Papierarbeiten aus dem eigenen Bestand sowie Leihgaben aus international renommierten Museen und Sammlungen.

Die Stuttgarter Ausstellung verfolgt einen pädagogischen Ansatz

Zum großen Teil gelingt das. Denn Sandra-Kristin Diefenthaler von der Staatsgalerie und Gastkurator Nils Büttner, renommierter Rubens-Forscher und Professor an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, verfolgen mit der in Kooperation mit der Stuttgarter Akademie und dem Rubenianum in Antwerpen konzipierten Ausstellung einen pädagogischen Ansatz: Sie greifen Rubens’ frühe Jahre bis um 1620 heraus, die – für den schnellen Erfolg und den andauernden Ruhm entscheidend – für manches Aha-Erlebnis sorgen. Zwar ist es nicht immer leicht, in die Rubens-Welt einzutauchen und dessen Weg zum europa- und später weltweit anerkannten Malerfürsten nachzuvollziehen. Doch hilft dabei die Einteilung in Themenbereiche, die anhand von Wandtexten um die zentrale Frage kreisen. Hinzu kommen digitale Infostationen und Videoprojektionen.

Neben der Herkunft aus einer angesehenen Antwerpener Familie sind Talent, Ehrgeiz und eine humanistische Ausbildung Rubens’ Grundlagen. Früh baut er sich ein Netzwerk mit den geistigen und wirtschaftlichen Größen seiner Heimat auf. Aus der Bibel von Tobias Stimmer kopierte Figuren um 1597 sind bereits detaillierte Körperstudien; seine Gemälde unterscheiden sich schon jetzt kaum noch von denen seines Lehrers Otto van Veen, wie der wechselweise beiden zugeschriebene „Herkules als Kind“ um 1598 zeigt.

Mehrere neue Originale in Stuttgart identifiziert

Auch Rubens’ frühe Bildnisse verraten mit ihrer Frische der Farben und der Prägnanz der Bildsprache bereits die Qualität seiner Malerei, wie sich unter anderem anhand eines Selbstporträts um 1604/1605 nachvollziehen lässt. Das Doppelbildnis „Geronima Spinola Spinola und ihre Enkelin Maria Giovanna Serra“ von 1605, in dem Rubens neben der Physiognomie auch eine psychische Ebene anspricht, galt bisher als einziges Original in der Sammlung der Staatsgalerie. Identifiziert werden konnten die Dargestellten aber erst jetzt bei Untersuchungen im Rahmen der Ausstellung. Ebenso wies man mithilfe hier vorgestellter kunsttechnologischer Untersuchungen elf Bildnisse römischer Imperatoren als von Rubens und einer – auch dies war eine Überraschung – schon damals eingerichteten Werkstatt stammende Arbeiten nach. Für den Rubens-Bestand der Staatsgalerie eine kleine Sensation, die die Schau zusätzlich sehenswert macht.

Prägend waren für Rubens die Jahre in Italien ab 1600. Als Hofmaler des Herzogs von Mantua erhält er Zugang zu Adelshöfen und einflussreichen Familien in Genua. In Rom entstehen Zeichnungen nach antiken Skulpturen; hier studiert er seine Zeitgenossen und die Kunst der Renaissance. Das Gemälde „Hero und Leander“ nimmt um 1609 motivisch direkten Bezug auf Tintoretto. Größter Auftrag dieser frühen Jahre ist der Hauptaltar in der Kirche Santa Maria in Vallicella, zu dem eine Vorstudie gezeigt wird.

Rubens ließ seine Arbeiten auch kopieren

Zurück in Antwerpen, wird Rubens Hofmaler der Statthalter der spanischen Niederlande. Mit einer großen Werkstatt setzt er auf arbeitsteilige Serienproduktion und beschäftigt Kupferstecher, die seine Werke der hohen Nachfrage wegen in preisgünstige Grafiken kopieren. Auch fertigt er für seine Mitarbeiter Vorlagen, die zu Rubens’ Lebzeiten nie verkauft wurden. So ist eine ebenfalls neu zugeschriebene weibliche Kopfstudie in der Schau erstmals überhaupt öffentlich zu sehen.

Farbenrausch, lebendige und voluminöse Figuren machen Rubens zur Marke mit hohem Wiedererkennungswert, die – auch das wird in der unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Seiner Majestät dem König der Belgier stehenden Ausstellung gezeigt – vielfach kopiert wird. Dass der flämische „Gott der Maler“ bis heute rezipiert wird, demonstrieren unter dem Motto „Things Matter“ zudem Porträtfotografien, die zur Ästhetik Rubens’ und anderer alter Meister Stellung beziehen.

Becoming Famous. Peter Paul Rubens – Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 30-32, bis 20. Februar 2022, täglich außer Montag von 10-17 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr; Katalog 39,90 Euro; www.staatsgalerie.de