Bayerische Prinzessin kann fürs Eigenheim ersteigert werden

Porträtmaler Joseph Karl Stieler hat auch den Adel aus dem Hause Wittelsbach verewigt. Jetzt kommt vier Gemälde auf den Kunstmarkt.

Von Rüdiger Heinze

Wenn wir selbst schon nicht bayrische Prinzessinnen oder weiß-blaue Könige sind, so bleibt es uns doch unbenommen, im Eigenheim eine Wittelsbacher Ahnengalerie in Öl aufzubauen …

Für den Start wäre jetzt beste Gelegenheit, 100 Jahre nach dem Tod des letzten bayerischen Königs Ludwig III. Und der Porträtist für den Sammlungsstart wäre auch kein Nobody: Joseph Karl Stieler, Hofmaler von 1820 bis 1855, bestens bekannt noch heute durch sein berühmtes Goethe-Porträt und noch populärer durch sein Beethoven-Porträt, das dann Andy Warhol in frische bunte Façon brachte.

Und Stieler, idealisierend tätig auch für die aristokratische preußische Konkurrenz, wurde ebenfalls berühmt für seine Damen-Schönheiten-Galerie für Ludwig I. in Schloss Nymphenburg. Der König und Stieler: Sie besaßen halt Geschmack. Die Gelegenheit aber, sich besagte Ahnengalerie jetzt aufzubauen, die ergibt sich quasi aus folgender Ankündigung des Münchner Auktionshauses Neumeister: „Nun ist der ,Schatz von Sárvár‘ frei.“ Im ungarischen Sávár (Kotenburg) nämlich erhebt sich das Schloss Nádasdy, einstiger Exil- und Zufluchtsort des letzten bayerischen Königs, der dort 1921 starb.

Die Stieler-Porträts waren über vier Jahrzehnte hinweg eingemauert

1945 dann nahm die russische Armee das Schloss ein, doch zuvor waren die Wittelsbacher so schlau, das eine oder andere Kunstobjekt durch Einmauern verschwinden zu lassen. Nach dem Beitritt Ungarns zur EU 2004 schließlich wurde der herrschaftliche Sitz an die Wittelsbacher restituiert – und nun also kommen am 15. März bei Neumeister 80 Lose an Silber und Porzellan sowie vier über Jahrzehnte hinweg eingemauerte Porträts aus dem Hause der Wittelsbacher unter den Hammer.

Nicht die schlechteste Wahl wäre das Brautbild von Adelgunde Auguste Charlotte Prinzessin von Bayern, Tochter von König Ludwig I. – auch eine Schönheit (Abbildung links). Schätzwert: 50000 bis 70000 Euro. Ebenso hoch angesetzt ist ihre Schwester Hildegard Louise Charlotte Prinzessin von Bayern, während es König Maximilian I. Joseph von Bayern, konterfeit im fortgeschrittenen Alter, nur auf 30000 bis 40000 Euro bringt. Aber seine zweite Frau Königin Karoline Friederike von Bayern wird hoch auf 60000 bis 80000 Euro geschätzt. Damen in Öl sind einfach mehr wert.

