vor 19 Min.

Bayern gibt 37 Millionen für kommunale und private Theater

Finanzspritze für kleine Theater und Festivals: Kunstminister Sibler erhöht die Förderung für nichtstaatliche Theaterschaffende in Bayern.

Geldsegen für kommunale und private Theater: Kunstminister Sibler erhöht die Förderung für kleine Spielstätten, Gruppen und Festivals auf 37 Millionen Euro.

Der Freistaat stockt die Förderung für 75 kommunale und private Theater, Fest- und Freilichtspiele, freie Gruppen, Figuren- und Tanztheater um mehr als eine Million Euro auf. Damit stünden heuer mehr als 37 Millionen Euro zur Verfügung, teilte Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Sonntag in München mit.

Das zusätzliche Geld stammt zum einen aus erhöhten Mitteln für kommunale Theater im Haushalt 2019 sowie aus Resten des vergangenen Jahres. Spielstätten wie das Staatstheater Augsburg sind von den Erhöhungen nicht betroffen.

Sibler lobt kleine Theater und Festivals

"Nichtstaatliche Theater tragen in entscheidender Weise dazu bei, Kunst und Kultur zu den Menschen zu bringen", erklärte der Minister anlässlich der Finanzspritze. "Große wie kleine Theater und Festivals verbindet, dass sie unsere reiche Kulturlandschaft mitgestalten und sie in all unseren Regionen sichtbar machen." (dpa/lby)

