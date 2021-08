Bayreuther Festspiele

18:00 Uhr

Der Star der Festspiele ist Asmik Grigorian

Plus Die Litauerin Asmik Grigorian spielt eine pubertierende Göre im „Fliegenden Holländer“. In Bayreuth treibt sie das Publikum von den Sitzen und in einen Ovationsorkan.

Von Rüdiger Heinze

Zweite Vorstellungsrunde im Bayreuth 2021, zweiter „Holländer“. Nachsitzen im Festspielhaus. Was sich über Stream begründet ahnen lässt, übertrumpft die Wirklichkeit. Asmik Grigorian ist sängerisch wie darstellerisch der lebende Exzess. 2018 schlug sie als psychopathologisch-grausame Salome in Salzburg ein; jetzt treibt sie als pubertierende Göre Senta das Bayreuther Publikum von den Sitzen und in einen Ovationsorkan, der durchaus ein wenig abebbt, wenn Bayreuths allererste Premierendirigentin Oksana Lyniv alleine vor den Vorhang tritt.

