"Otmars Söhne": Peter Buwalda beginnt Romantrilogie mit Höllenfahrt

Peter Buwaldas Roman "Otmars Söhne" ist ein Unterfangen, das Konzentration verlangt.

Otmars Söhne – das sind Dolf, das Wunderkind, und Dolf, der Sohn seiner zweiten Frau, der alsbald in Ludwig umgetauft wird.

„Otmars Söhne“ ist auch der Titel des ersten Teils einer Romantrilogie von Peter Buwalda. Der 1971 in Brüssel geborene Autor arbeitete für eine Musikzeitschrift, bevor er seinen ersten Roman „Bonita Avenue“ schrieb. 2013 auf Deutsch erschienen, wurde er für zwölf Preise nominiert, darunter die wichtigsten niederländischen Literaturpreise. Ausgezeichnet ist er mehrfach. Das Buch führte über zwei Jahre lang die holländischen Bestsellerlisten an und wurde in 20 Sprachen übersetzt. Nun „Otmars Söhne“ auf 600 Seiten mit einem starken, wuchtigen Einstieg, der letztlich in ein Ende mündet, bei dem unklar bleibt, wie es mit Otmars Söhnen weitergeht.

Zwei von Otmars Söhnen haben wenig Glück

Stiefsohn Ludwig jedenfalls hat Glück mit Vater Otmar, der stundenlang mit ihm Flugzeuge zusammenbastelt. Die beiden anderen Kinder, Dolf und Tosca, beide musikalische Genies, haben weniger Glück. Sie werden auf Erfolg programmiert.

Mit dem arroganten Dolf kann Ludwig wenig anfangen; näher fühlt er sich der aufmüpfigen Tosca, die unbewusst seinen jugendlichen Sextrieb stimuliert. Dass er dann später an vorzeitigem Samenerguss leidet, macht seine Beziehung zu Frauen schwierig.

In der eher reizlosen Juliette aber glaubt er, endlich eine Partnerin fürs Leben gefunden zu haben. Doch das Konstrukt der Ehe ist ebenso verlogen wie Ludwigs Engagement beim Energieriesen Shell. Als er auf er russischen Halbinsel Sachalin auf den so skrupellosen wie charismatischen Johan Tromp, CEO von Sakhalin Energy, stößt, ist er überzeugt davon, seinen leiblichen Vater gefunden zu haben. Von der Macht des Managers ist Ludwig abgestoßen und fasziniert zugleich. Es geht es ihm wie der attraktiven Journalistin Isabelle, die Tromp auf sehr unkonventionelle Art aushorchte, um ihm das Handwerk zu legen.

Und während Dolf davon träumt, ein zweiter Beethoven zu werden, schlägt sich Ludwig mit der Frage herum, ob er diesen Tromp mit seinem Vater-Verdacht konfrontieren soll…

Buwalda verlangt seinem Leser viel ab

Es sind fast zu viele Ereignisse und Personen, die Peter Buwalda in seinem betont ehrgeizigen Roman-Konglomorat versammelt hat, fast zu viele Ideologien, fast zu viel Gesellschaftskritik. Dazu kommen viele Perspektivenwechsel und viele Zeitsprünge. Der Leser muss schwer aufpassen, dass er rasanter Höllenfahrt nicht den roten Faden verliert.

Und dann noch der Sex, der sowohl bei Ludwig als auch bei Tromp, dem geschulten Sadisten, eine entscheidende Rolle spielt. Es sind ziemlich schaurige Szenen, die Buwalda da ausmalt. Wofür sie stehen? Womöglich für den Überdruss in unserer Welt der Satten, die nur durch skrupellose Ausbeutung der Ärmsten funktionieren kann.

Vielleicht erklärt der Folgeband „Der Jasager“ mehr, vielleicht nicht. Vielleicht muss man auf den letzten Band „Hysteria Siberiana“ warten, vielleicht bleibt dann das Ende noch immer offen.

Bis dahin wird jedenfalls noch viel passieren in diesem grausig-faszinierenden Peter-Buwalda-Kosmos.

Peter Buwalda: Otmars Söhne, Rowohlt, 600 Seiten, 24 Euro.

