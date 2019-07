vor 18 Min.

Benjamin Blümchen kommt ins Kino

Der Film mit Benjamin Blümchn kommt am 1. August in die deutschen Kinos.

Seit mehr als 40 Jahren prägt Benjamin Blümchen Generationen von Kindern und Eltern. Nun kommt der tollpatschige und liebenswürdige Elefant ins Kino.

Von Philipp Wehrmann

Erst tönte es aus Kassettenrekordern, später aus dem Fernseher und ab heute in deutschen Kinosälen: Benjamin Blümchens „Törööö“ bringt seit 42 Jahren Kinder an regnerischen Tagen zum Lachen und bei stundenlangen Autofahrten zum Schlafen. Den Sprung ins Fernsehen hat er längst geschafft. Und nun wird Benjamin auch noch in animierter Form auf die Kinoleinwände geworfen.

Seine liebenswürdige, gutmütige, mitunter schwerfällige Art beschert den 142 Hörspiel-Folgen des Rüsselträgers Verkaufszahlen, von denen viele Rockstars nur träumen können. Manche Kassetten wurden über eine Million Mal verkauft. Wie heute liebte er schon 1977 in der ersten Folge Zuckerwürfel. Stoßzähne hatte er nie, um freundlicher zu wirken. Auf der ersten Kassette sah er seinen realen Artgenossen ähnlich, abgesehen davon, dass er einen Strickpullover trug und auf einem Kirchturm saß. Die Idee dazu kam der Autorin Elfie Donnelly, die sich 1988 zurückzog, übrigens im Allgäu. Die Frau, die auch Bibi Blocksberg erfunden hatte und zeitweise mit Peter Lustig verheiratet war, dachte sich beim Anblick der Kirchtürme mit Wetterhahn: Wäre es nicht lustig, wenn ein Elefant dort oben säße?

Benjamin Blümchen arbeitet in vielen Berufen

Den Pullover wechselte er später gegen eine rote Mütze und Jacke sowie eine blaue Hose. Er probierte sich in unzähligen Berufen: Astronaut, Bademeister, Weihnachtsmann, Filmstar, Cowboy oder Schornsteinfeger etwa. Uhrmacher wird Benjamin wohl nie, weil er keine Hände geschweige denn Finger besitzt. Er behilft sich mit seinem Rüssel, etwa wenn er eine Tastatur bedient.

Die Trickfilmserie fürs Fernsehen wurde in 80 Länder verkauft, allerdings musste das „Törööö“ angepasst werden. Weil US-Amerikaner sich mit Umlauten schwertun, lautet sein Ruf dort „Torooo“. Das wiederum passte in Mexico nicht, weil es an dem Ruf von Stierkämpfern ähnelt, deshalb tönt er dort „Turuuu“.

Im Kinofilm wird Benjamin Blümchen zum Geheimagenten

Gibt es Probleme im Zoo, löst Benjamin sie mit seinem Freund Otto. So auch im neuen Kinofilm: Benjamin und Otto werden zu Geheimagenten und gehen den Plänen der Zora Zack auf den Grund. Sie will den Zoo „gewinnorientiert“ machen, wie es im Trailer heißt.

Steckt Kapitalismuskritik dahinter? Schon seit Jahren diskutieren Wissenschaftler über Benjamin Blümchen. Manchem kam Polizei und Politik wegen des egoistischen Bürgermeisters zu schlecht weg, Medien in Gestalt von Reporterin Karla Kolumna zu gut. Mal bezeichneten Experten Benjamin Blümchen als hervorragenden Pädagogen, ein Kassler Forscherteam hingegen betrachtet ihn als „wahren Wutbürger“. Auch seine Erfinderin bezeichnete den Elefanten mal als „ersten Grünen“. Dabei hat er gar keine Zeit für Parteipolitik. Schließlich muss Benjamin Blümchen den Neustädter Zoo retten.

