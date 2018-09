vor 45 Min.

Bestsellerautorin Maja Lunde: „Ich schreibe gegen meine Ängste an“ Kultur

Die Norwegerin Maja Lunde wurde über Nacht Bestsellerautorin. Im Interview verrät sie, weshalb sie sich um die Zukunft ihrer Kinder sorgt und worüber sie gerade schreibt.

Von Lea Thies

Gratulation, „Die Geschichte der Bienen“ war 2017 das meistverkaufte Buch in Deutschland…

Maja Lunde (lacht): Danke.

... und heuer waren Sie zeitweise sogar mit zwei Romanen in den deutschen Bestsellerlisten vertreten. Haben Sie mit diesem Erfolg gerechnet?

Lunde: Nein, das wäre ja verrückt gewesen. Mit so etwas kann niemand rechnen. Als ich das erste Buch schrieb, habe ich nur wenigen Menschen davon erzählt und es auch niemandem gezeigt. Ich habe auch nie wirklich gedacht, dass sich überhaupt jemand für das Thema interessiert. Ich war überrascht, als ich das Manuskript an drei Verlage in Norwegen schickte und feststellte, dass die fast über Leichen gegangen wären, um das Buch zu bekommen. Da realisierte ich erst: Ok, es bin nicht nur ich, die sich für Bienen interessiert.

Sie haben mit Ihren Büchern jedes Mal brandaktuelle Themen getroffen, Bienen, Wasserknappheit.

Lunde: Als ich mit „Die Geschichte der Bienen“ anfing, waren die Bienen noch kein so großes Thema. Ich schrieb das Buch 2012, 2013. In Norwegen kam es 2015 raus, als das Thema Bienensterben in den Medien so populär wurde. Das Timing war natürlich gut. Aber nach dem, was ich von Lesern gehört habe, denke ich nicht, dass das Timing so viel mit dem Erfolg des Buches zu tun hat. Das eigentliche Thema des Buches, Kinder, Eltern, was geschieht mit der nächsten Generation – das ist zeitlos.

Als wir Kinder waren, sorgten sich die Eltern auch schon um die Zukunft ihres Nachwuchses. Damals, in den 1970er, 1980er Jahren war die Angst vor einem nuklearen Krieg groß.

Lunde: Ja, das ist menschlich, dauernd daran zu denken: Was wird die Zukunft unseren Kindern bringen? Was werden wir ihnen hinterlassen? Das sind mit die wichtigsten Fragen der Menschheit. In Norwegen haben Bauern die Regel, dass sie die Farm in einem besseren Zustand hinterlassen, als sie sie bekamen.

Manchmal ist es unerträglich, Ihre Bücher zu lesen, besonders für Eltern, weil Sie das große Bild einer Zukunft zeichnen, wie wir sie uns für unsere Kinder nicht wünschen. Als ich „die Geschichte des Wassers“ in der Badewanne las, dachte ich mir, was um Himmels willen tue ich hier?

Lunde (lacht): Ja, aber Sie haben ja genug Wasser in Deutschland. In Norwegen haben wir das normalerweise auch, aber diesen Sommer gab es viel zu wenig Wasser. Wir hatten vier Monate lang fast keinen Regen. Wir konnten unseren Garten nicht wässern, ein Freund aus einem Nachbarort erlebte sogar einen Tag null, an dem es gar kein Wasser aus der Leitung gab. Der trockene Sommer dieses Jahr war wirklich unheimlich – in ganz Nordeuropa, wo es sonst keine Wasserprobleme gibt.

Die Klimakatastrophen in Ihren Büchern rücken zeitlich immer näher. Die große Dürre in Südeuropa, die Sie in „Die Geschichte des Wassers“ beschreiben, findet 2041 statt – sie könnte also Ihre drei Kinder noch betreffen. Machen Sie sich Sorgen?

Lunde: Ja, manchmal fürchte ich mich und bin deprimiert. Aber ich bekomme noch mehr Angst, wenn ich nicht schreibe. Schreiben bedeutet für mich, mich mit dem Thema und meiner Angst auseinanderzusetzen. Ich schreibe also gegen meine Ängste an. Geschichten entstehen irgendwie häufig aus den Ängsten eines Autors oder daraus, was ein Autor über ein Thema denkt. Ich denke viel über unseren Planeten nach, über die Zukunft, über die Natur. Es klingt vielleicht etwas deprimierend, dass meine Geschichten aus meiner Angst heraus entstehen, aber es ist so. Ich sorge mich viel um die Zukunft meiner Kinder. Ich hätte diese Bücher nicht geschrieben, wenn ich mir nicht so viele Gedanken machen würde. Das Schreiben deprimiert mich manchmal, aber nicht zu schreiben, deprimiert mich noch mehr.

Sind Sie Optimistin oder Pessimistin?

Lunde: Ich bin abwechselnd einen Tag optimistisch und einen pessimistisch. Eigentlich bin ich aber eher eine Person, die das Glas halb voll und nicht halb leer sieht. An den optimistischen Tagen sehe ich, dass im Tier Mensch viel steckt, das helfen kann, die Probleme zu lösen. Wir sind in der Lage, so viel zu tun, wenn wir nur wollen. Das ist unser Vorteil gegenüber allen anderen Tieren auf unserem Planeten, dass wir fantastische Dinge in kurzer Zeit erreichen können. An meinen pessimistischen Tagen denke ich mir dann aber, dass wir uns alle viel zu sehr um uns selbst drehen und nicht über den Tellerrand schauen, sodass wir das Ruder nicht herumreißen werden.

Was sagen Sie Ihren Kindern?

Lunde: Ich sage ihnen, dass alles, was wir tun, von Bedeutung ist. Jeder kleine Schritt von jedem. Darin steckt eine Art Optimismus.

Sie sind quasi über Nacht Bestsellerautorin geworden. Hat der Erfolg der Bücher Ihr Leben verändert?

Lunde: Zu Hause hat sich nicht viel verändert. Ich bin noch immer mit demselben Mann verheiratet. Ich schreibe, wenn die Kinder in der Schule sind. Natur war schon immer ein Thema bei uns, ich hatte schon immer bienenfreundliche Blumen in meinem Garten. Ich mag mein Leben, warum sollte ich es also ändern? Beruflich reise ich jetzt mehr als früher. Natürlich vermisse ich dann meine Familie und meine Familie vermisst mich.

Werden Sie in der Stadt nun angesprochen?

Lunde (lacht): Nein, dazu sind Norweger zu schüchtern. Manche erkennen mich zwar, sprechen mich aber nicht an.

Steigen Sie eigentlich heute, wo Sie sich in Ihren Büchern ausführlich mit den Folgen des Klimawandels auseinandergesetzt haben, mit einem anderen Gefühl in ein Flugzeug als früher?

Lunde: Ich hatte schon immer ein schlechtes Gefühl beim Fliegen. Das Fliegen ist die Sache, die mir die größten Schuldgefühle macht, weil ich weiß, welche Wirkung das auf unseren Planeten hat. Wir Norweger fliegen viel, so viel wie kaum eine andere Nation. Ich entscheide mich gegen viele Reisen, für die ich fliegen müsste, und versuche, eine Balance zu finden. Ich frage mich jedes Mal: Ist es das wert, für ein paar Gespräche irgendwohin zu fliegen? Langstreckenflüge mache ich daher gar nicht.

Also keine Lesungen in Brasilien oder Japan, wo Sie auch erfolgreich sind?

Lunde: Neulich bekam ich eine Einladung aus Brasilien. Ich habe abgesagt.

Kann Literatur die Welt verändern?

Lunde: Ja, definitiv. Bücher können die Welt verändern. Zum Beispiel religiöse Bücher. Oder auch Literatur und Sachbücher. Wissen verändert die Welt. Bücher sind Wissen.

Denken Sie, Ihre Bücher haben die Welt etwas verändert?

Lunde: Das ist schwer zu sagen. Ich kann nur erzählen, was mir Leser berichten, und demnach haben sie durch das Buch nun eine andere Sicht auf die Welt bekommen. Dass sie nun die Bienen im Garten sehen oder dass sie dankbar für ein Glas Wasser sind, das sie vorher als selbstverständlich sahen. Ich hatte ein paar ergreifende Momente mit jungen Leuten, Mädchen, mit 18, 19, 20 Jahren, die mir sagten, dass sie vor der Lektüre meiner Bücher sehr mit sich selbst beschäftigt waren, sich nur Gedanken über Make-up und Mode gemacht hatten, aber nie zufrieden waren, weil sie nie gut genug aussahen. Und dann lasen sie „Die Geschichte der Bienen“ und haben dadurch ihre Denkweise verändert. Sie sagten mir, dass ihr Leben jetzt besser ist. Das zu hören, ergreift mich sehr.

Klingt wie ein Traum für einen Autor.

Lunde (lacht): Ja, ist es. Junge Menschen zu erreichen, macht mich sehr dankbar, weil ich weiß, wie hart der Wettbewerb mit all den Bildschirmen ist.

Die Idee für Ihr Bienenbuch hatten Sie, als Sie den Film „More Than Honey“ sahen. Wie kamen Sie auf das Wasserthema?

Lunde: Als ich „Die Geschichte der Bienen“ schrieb, dachte ich zunächst nicht an eine Fortsetzung. Doch während des Schreibens tauchten neue Geschichten von Leuten auf, die durch den Klimawandel in eine schwierige Lage geraten und eine starke Verbindung zur Natur haben. Zum Beispiel hatte ich das Bild eines jungen Mannes in meinem Kopf, der durch ein dürregeplagtes Südeuropa in der nahen Zukunft geht und ein Boot findet. Oder von einer wütenden älteren Frau, die eine besondere Beziehung zu einem Wasserfall hat und eine Seglerin ist. Ich schrieb erst ein paar Sätze über die Figuren auf, stellte mir Fragen, realisierte, dass beide Charaktere mit Wasser zu tun haben, meinem Element. Und ich stellte fest, dass sie in derselben Zukunft leben wie die Figuren aus „Die Geschichte der Bienen“ – Frankreich 2041 und China 2098. Alles ist miteinander verbunden. Und dann war klar, dass das erste Buch eine Fortsetzung braucht und das ganze Projekt größer wird.

Sie haben bereits angekündigt, dass ein Klima-Quartett entsteht. Verraten Sie etwas über Teil 3 und 4?

Lunde: Ja, ich arbeite gerade am dritten Roman. Darin geht es um gefährdete Tiere. Die Geschichten spielen im Jahr 1880 in Russland, im Jahr 1992 in der Mongolei und im Jahr 2065 in Norwegen. Es wird ein Wiedersehen mit einer Figur aus „Die Geschichte des Wassers“ geben. Dann werden die Leser sehen, wie alles zusammenhängt. Im vierten Buch wird es um alles gehen, was grün ist und wächst. Die Geschichte wird im Jahr 2110 am Nordpol spielen, zwölf Jahre nach „Die Geschichte der Bienen“. Ich will alles miteinander verbinden. Und ich weiß auch schon, wie alles endet. Es ist etwas unheimlich, darüber zu sprechen, weil ich noch gar nichts geschrieben habe. Der dritte Teil hingegen ist schon fast fertig. Ich hoffe, dass ich Ende Oktober mit dem ersten Entwurf fertig bin und das Buch im Herbst 2019 erscheinen kann.

Auch in Deutschland?

Lunde: Vielleicht. Die Übersetzerin war beim zweiten Buch sehr schnell. Mein nächstes Buch wird ziemlich lang, ich bin gespannt, wie viele Seiten es haben wird. Besonders auf Deutsch, weil eure Wörter so lang sind. Deutsche Bücher sind immer die längsten.

Fängt die Übersetzerin an, wenn Sie fertig sind, oder übersetzt sie schon die ersten Seiten?

Lunde: Nein, sie fängt an, wenn ich das Buch fertig geschrieben habe. Ich schreibe Texte nämlich häufig um, bis zu zehn Mal. Es gibt dann auch mal ziemlich große Veränderungen. Das kommt vielleicht daher, weil ich einige Jahre als Drehbuchautorin gearbeitet habe, wo das Umschreiben auf der Tagesordnung steht.

In all Ihren Geschichten geht es auch um Familien und gescheiterte Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern.

Lunde: Ja, das wird auch im nächsten Roman ein Thema sein, weil mich das einfach interessiert. Das Band zwischen Eltern und Kindern ist das stärkste überhaupt. Wir alle sind Kinder von jemandem – das kann schön und auch hart sein. Diese Liebe ist stark und manchmal auch schwierig. Haben Sie Kinder?

Ja, einen kleinen Sohn.

Lunde: Ich habe drei Söhne.

Taff.

Lunde (lacht): Es wird immer besser. Das sind coole Kinder.

Wie alt sind sie?

Lunde: 8, 10 und 14. Es ist nicht einfach, ihrer ständigen Entwicklung zu folgen. Als Erwachsener veränderst du dich nicht so sehr. Aber Kinder verändern sich kontinuierlich und du musst dich ihnen anpassen. Das ist schwierig. In meinem zweiten Buch ging es um zwei starke Mädchen, Lou und Signe. In meinem nächsten geht es auch um die Schwierigkeiten, Teenager zu haben. Und um erwachsene Kinder. Ich schreibe nicht gezielt über Eltern und Kinder, aber die Thematik ist immer da, wenn ich mit dem Schreiben beginne.

Ist das vielleicht auch eines Ihrer Erfolgsrezepte?

Lunde: Ich denke, man kann meine Bücher ganz unterschiedlich lesen. Als eine Liebesgeschichte. Als Klimaromane. Als feministische Bücher. Als Familiengeschichten. Als ein Buch über Klassen und Konflikte, Reich und Arm. Und Teil 2 ist eine Hommage an das Wasser. Aber ein Erfolgsrezept? Hm. Ich höre von Lesern aus verschiedenen Ländern, dass die Leute einen Bezug zu den Büchern haben, sich leicht in die Figuren hineinversetzen konnten und gefesselt von den Geschichten waren. Wenn ich schreibe, versuche ich, an all das nicht zu denken. Sonst werde ich verrückt. Ich bin dann in meiner Schreibblase und konzentriere mich voll auf die Story.

Sie haben mal gesagt, dass Sie die Geschichten schreiben, die Sie selber lesen möchten…

Lunde: Ja genau, das ist das Wichtigste für mich. Und zu spüren, dass es lebt. Ich weiß, dass das etwas seltsam klingt, aber die Charaktere sind für mich wie echte Personen. Ich fühle mit ihnen, wenn ich schreibe. Als Signe nach dem Sturm auf ihrem Schiff fror, war mir auch kalt. Als David durstig war, musste ich dauernd Wasser trinken. Ich weinte, als meine Figuren weinten. Das ist schreiben für mich.

Das heißt, wenn Sie schreiben, sind Sie schizophren?

Lunde (lacht): Ich bin eine Frau, ich bin gut im Multitasking. Und ich bin gut darin, den Blickwinkel zu wechseln. Ich kann ganz einfach tief im Text sein und auch schnell aus meiner Schreibblase rauskommen.

Was ist das Wichtigste, das Menschen von einem Bienenvolk lernen können?

Lunde: Das ist definitiv: Daran zu denken, dass wir alle Teil desselben Bienenstocks sind. Die Bienen arbeiten für den ganzen Stock, nicht für sich. Wir sollten bedenken: Es kommt auf jeden kleinen Schritt an. Es ist nicht egal, was ein Einzelner tut. Wir können zum Beispiel kleine Dinge auf lokaler Ebene bewirken, das zählt viel. In Norwegen gab es viele Städte, die das Straßenbegleitgrün entfernten. Nun lassen sie es für die Bienen stehen, weil Einzelpersonen sich engagiert haben. Und natürlich müssen wir die Politiker wählen, die bereit sind, die Probleme anzugehen und zum Beispiel die Bienen zurückzuholen. Es ist eine Kombination aus politischer Führung und lauter kleinen Schritten eines jeden von uns.

Zur Person: Bevor Maja Lunde, 42, Bestsellerautorin wurde, schrieb sie Kinder- und Drehbücher. „Die Geschichte der Bienen“ und „Die Geschichte des Wassers“ (beide btb Verlag, Übersetzerin Ursel Allenstein) wurden allein in Deutschland rund 800.000 Mal verkauft. Lunde lebt mit ihrer Familie im Osten Oslos. Gerade verhandelt sie über die Filmrechte ihres ersten Bestsellers.

Themen Folgen