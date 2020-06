vor 38 Min.

Bilbo Beutlin in "Herr der Ringe": Ian Holm gestorben

In der "Herr der Ringe"-Saga spielte er den Hobbit Bilbo Beutlin. Jetzt ist Ian Holm mit 88 Jahren gestorben.

Der Darsteller des Bilbo Beutlin aus der Fantasy-Trilogie "Herr der Ringe", Ian Holm, ist gestorben. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag unter Berufung auf seinen Agenten. Er wurde 88 Jahre alt.

Der britische Schauspieler, der auch aus seiner Rolle als der Android Ash in dem Science-Fiction-Thriller "Alien" bekannt war, litt dem "Guardian" zufolge an einer Parkinson-Erkrankung. Er sei friedlich im Krankenhaus in London im Beisein seiner Pfleger und Familie gestorben, zitierte das Blatt eine Mitteilung seines Agenten. (dpa)

