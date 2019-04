vor 32 Min.

Billie Eilish: neues Wunderkind des Pop?

Die herrlich eigenartige Stimme der 17-Jährigen mischt die Branche auf

Von Wolfgang Schütz

Es dudelt ja so allerlei aus den Playlisten von Teenager-Töchtern. Aber von der Wut des Metal Core über das Dröhnen des Trap bis zum Schmelz des K-Pop bleibt auch dem interessierten Erwachsenen halt meist nur: ein Schulterzucken. „Bin nicht Zielgruppe.“ Aber dann ist da plötzlich diese Stimme. Charaktervoll, verspielt und verletzlich zugleich, souverän über zurückgenommenem, pointiertem Elektrosound. Seit vielen Monaten schon schallt sie unverkennbar immer wieder aus den erstaunlich klangstarken Smartphones. Jetzt setzt sie auch zur Übernahme der klassischen Branche an. Denn zu ihr gehört auch noch eine Geschichte, wie geschaffen für die Erzählung von einem neuen Wunderkind des Pop.

Sie – das ist: Billie Eilish, 17 Jahre alt, aus Los Angeles. Ihr jetzt erschienenes Debütalbum heißt „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, also: Wenn wir alle einschlafen, wohin gehen wir? Das könnte in seiner weise-albernden Geheimniswitterung auch glatt aus dem genialen Buch „Findet mich das Glück?“ des Promi-Künstlerduos Fischli und Weiss stammen – stammt aber von diesem etwas bedröhnt wirkenden Mode-Opfer hier unten im Bild. Das hat nämlich Schlafstörungen. Oh weh.

Mit 13 bastelte Billie Eilish ihren ersten Song

Aber Billie Eilish hat noch jede Menge mehr. Zum einen ihre Geschichte: Nie zur Schule gegangen, von ihren schauspielernden, die Beatles vergötternden Eltern im Hipsterviertel Highland Park selbst zu Hause unterrichtet, aus Sangeslust mit acht in den Los Angeles Kinderchor eingetreten, mit 13 und dem vier Jahre älteren Bruder Finneas den ersten eigenen Song gebastelt und ins Netz gestellt. „Ocean Eyes“ hieß der, eine leise, traurige Liebeshymne zu ruhigem Beat, ziemlich schön. Und diese sorgte für den Durchbruch online, wie es immer wieder mal passiert, seit das vor gut 15 Jahren einer Band namens Arctic Monkeys erstmals gelang. Seitdem ist da zum anderen: Diese Stimme.

Manche mögen an die Melancholie einer Lana Del Rey denken, andere an die Elektro-Innigkeit von The xx, wieder andere an den letzten Mädchen-Popkometen Lorde. Aber Billie Eilish begann ihr Karriere tatsächlich als eigene Marke. Spektakelt, schon seit sie 15 ist, auch weiterhin mit ihrem Bruder mächtig auf der Bühne. Bis heute übrigens auf Tour begleitet von mindestens einem Elternteil. So auch vergangenes Jahr erstmals in Deutschland. Da waren ihre Songs ja auch schon längst hierzulande auf vielen Playlists. Von der durchweg netten EP „Don’t Smile At Me“ acht Lieder, mehr als fünf Milliarden Streams. Man muss kein Prophet sein: Das Album jetzt wird sie weltweit hoch in die Charts katapultieren.

Sexy Prinzessinnen gibtes in der Pop-Welt genug

Es ist bei allem Rummel aber auch wirklich ein starker Auftritt. Vom durchaus tanzträchtigen „Bad Guy“ bis zu einigem Innigen wie „When The Party’s Over“, vom launig poppigen „My Strange Addiction bis zum düster dröhnenden „Bury A Friend“. Ob das Düstere dabei eine Teenager-Pose ist wie die Horrorfilm-Inszenierung auf dem Cover: Billie mit leeren Augenhöhlen und Grinsefratze ganz in weiß auf dem Bett aus dem Dunkel leuchtend? Mag sein. Ob sie wirklich ein Wunderkind ist? Ein Super-Talent jedenfalls. Gerade wegen solcher Eigenwilligkeiten, die sie öfter rau in der Brust- als mädchenzart in der Kopfstimme klingen lassen. Sexy Prinzessinnen gibt es in der Popwelt wirklich schon genug.

