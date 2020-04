vor 23 Min.

Corona-Krise: Die Staatsbibliothek öffnet langsam - unter Vorbehalt

Plus Die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen wegen des Coronavirus sind beträchtlich, dafür gibt es in der Bayerischen Staatsbibliothek in München aber so viel Platz wie selten.

Von Christa Sigg

So viel Platz gab’s in der Stabi noch nie. Generaldirektor Klaus Ceynowa hätte gestern jeden einzelnen Besucher mit Handschlag begrüßen können – rein theoretisch. Denn am ersten Tag der sachten Öffnung der Bayerischen Staatsbibliothek in München waren es bis 14 Uhr nur rund 100 Besucher, die Bücher zurückgebracht oder abgeholt haben. Etwa 500 Medien sind in diesen vier Stunden zirkuliert. Das ist meilenweit von dem entfernt, was die größte deutsche Bibliothek in den letzten Jahren täglich zu verkraften hatte. Bislang waren es rund 3300 Medien – mit steigender Tendenz vor der Corona-Pandemie. Doch das Haus überhaupt für den Leihverkehr so weit öffnen zu können, sei bereits ein großer Schritt, betonte der Generaldirektor, der sein Konzept am Montag dem bayerischen Minister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, vorstellte.

