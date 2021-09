Corona-Pandemie

06:19 Uhr

Kein Happy End: Warum Corona-Lockerungen Kinos nicht helfen

„Komm, wir gehen ins Kino“ – legt ein Kino in München hier den Menschen nahe.

Plus In den Kinos bleiben die Probleme: Ein Betreiber erklärt, warum eine Vollauslastung mit Maske keinen Sinn hat. Der Kino-Verband fordert dringend Nachbesserungen.

Wurden nicht eben und ab sofort die Corona-Auflagen in Bayern gelockert? Werner Rusch aber, Kinobetreiber an neun Standorten, sagt vor Beginn der neuen Spielwoche an diesem Donnerstag: „Wir lassen alles, wie es ist.“ Er wirkt dabei reichlich ernüchtert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen