Da-Vinci-Experte sagt: „Leonardo hat das Kugellager erfunden“

Das Grab von Leonardo da Vinci in der Schlosskapelle Saint Hubert. Eine einfache Marmorplatte mit der Inschrift «Leonardo da Vinci» erinnert daran, dass vor 500 Jahren hier ein Universalgenie gestorben ist.

Bernd Roeck, Experte für die Renaissance, spricht über das Universalgenie Leonardo da Vinci. Es geht um dessen Erfindungen, seinen Glauben und Homosexualität.

Von Christa Sigg

Herr Roeck, würde man mit Leonardo gerne ein Glas Wein trinken?

Bernd Roeck: Ganz sicher. Mit Leonardo hätten Sie einen schönen Abend verbracht. Er war ein großer Plauderer, er konnte Witze erzählen, Gedichte vortragen, gut singen. Leonardo war auch kein Außenseiter oder schrulliger Typ, wie man in manchen Biografien liest.

Sie sind als Wissenschaftler Leonardo förmlich auf die Pelle gerückt…?

Roeck: Ja, auf Schloss Windsor gibt es eine Rötelzeichnung, die sehr wahrscheinlich Leonardo zeigt. Mit einer Kopie bin ich ins Forensische Institut der Zürcher Polizei gegangen und Grit Schüler hat den Künstler wie für eine Fahndung rekonstruiert. Er war kein Schönling, aber er sah gut aus. Wir wissen ja auch, dass er viel Wert auf sein Äußeres gelegt hat, elegant gekleidet war und teures Lavendel- und Rosenwasser benutzt hat.

Leonardo scheint auch ein Feinschmecker gewesen zu sein – sowie ein Vegetarier?

Roeck: Er spottete über Leute, die Fleisch aßen, und in einer Quelle heißt es, er würde vegetarisch leben. Wir wissen aber letztlich nur, dass er einen reichen Speisezettel hatte und offenbar Weinkenner war. Leonardo wusste sogar, wie man aus Weißwein Rotwein panscht.

Das klingt jetzt so, als hätte er ein gewisses Potenzial zum Hochstapler gehabt.

Roeck: Leonardo hat ganz groß gedacht und er konnte seine teils gigantischen Projekte gut verkaufen. Er wollte zum Beispiel den Arno umleiten, und dem Sultan von Konstantinopel schlug er vor, eine Brücke über den Bosporus zu bauen. Außerdem hat er ein Anatomiewerk mit 120 Bänden geplant. Und er wollte ein sieben Meter hohes Bronzepferd gießen. Da bekamen die Auftraggeber in Mailand tatsächlich Zweifel, denn die eigentliche Herausforderung war ja der Guss einer so riesigen Figur.

Der aus Augsburg stammende Historiker Bernd Roeck war zuletzt Lehrstuhlinhaber für die Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Bild: P. Roeck

Das Pferd ist wie so vieles nicht realisiert worden. Wovon hat Leonardo denn gelebt?

Roeck: Meines Wissens hatte er nie Finanzprobleme. Als Maler verkaufte er vermutlich oft nur Ideen, die dann andere ausführen mussten. So machen das auch heute noch Künstler wie etwa Jeff Koons. Man übersieht zudem, dass Leonardo ein guter Musiker war – das ist damals gut bezahlt worden. Er war vor allem aber Ingenieur, und um 1500 wurde diese Tätigkeit weit höher eingestuft als die Malerei. Einen Maler hat man wie bei Handwerkern meist üblich nach Quadratmetern bezahlt. Selbst für die „Madonna in der Felsengrotte“ bekam Leonardo nur den Lohn eines gehobenen Handwerkers.

Isabella d’Este wollte unbedingt ein Bild von Leonardo, egal was es kosten solle. Warum ging Leonardo darauf nicht ein?

Roeck: Leonardo fehlten wohl Zeit und Lust. Und er hatte in Mailand bei Ludovico Sforza eine gute Einnahmequelle als höfischer Intendant. Er entwarf Bühnenbilder, Festdekorationen und Maschinen. Das wurde damals viel mehr geachtet, als wir uns das heute vorstellen. Nach einer neueren Quellenedition dürften Leonardos Barbestände um die 500 Gold-Florin betragen haben. Das war sehr, sehr viel Geld, damit konnte man schon ein ordentliches Haus im Zentrum von Florenz kaufen. Auch der Weingarten, den ihm der Herzog schenkte, hatte ungefähr den Wert der Villa, die Francesco del Giocondo seiner Mona Lisa gebaut hat.

Aber Leonardo lässt doch so vieles unvollendet.

Roeck: Der Codex Madrid, den man erst 1965 gefunden hat, ist voller Zeichnungen, die präzise Konstruktionsanleitungen bieten. Bei Leonardo gibt es Phasen einer intensiven Konzentration auf eine Sache, die ihn interessiert. Da bleibt er dran. Dann wieder jagt ein Gedanke den anderen. Da müsse man, schreibt er, das Schwierigste erst beenden und dann das Nächste aufgreifen. Wir haben von keinem Künstler der frühen Neuzeit so genaue Informationen über seine Art zu denken und zu arbeiten.

Wie groß ist der Anteil seiner wirklich brauchbaren Erfindungen?

Roeck: Er hat alle Elemente des Maschinenbaus beherrscht. Nehmen wir nur das Problem der Reibung! Leonardo hat das Kugellager erfunden – 200 Jahre bevor es dann im 18. Jahrhundert ungesetzt wurde. Sein Gleitflieger war gar nicht schlecht, er hätte die Flügel nur noch beweglich bauen müssen, um den Flieger zu steuern. Auch der Roboter muss funktioniert haben, genauso der Löwe, der ein paar Schritte geht, die Brust öffnet und Lilien herausfallen lässt. Und manches ist absolut elementar: Seine Auseinandersetzung mit der Schraube im Codex Madrid ist die damals komplexeste überhaupt. Leonardos Feilenhaumaschine wurde im Deutschen Museum nachgebaut und es soll nur noch ein Schritt bis zur Funktionstüchtigkeit gefehlt haben.

Hätte Leonardo mehr ausprobieren müssen?

Roeck: Natürlich. Was aber vor allem fehlt, ist der Diskurs. Große Erfindungen wie die Dampfmaschine sind durch Austausch entstanden. Leonardo wollte ja publizieren, aber er war so sehr Perfektionist, dass er die Dinge nicht in die Öffentlichkeit entlassen konnte. Es gab ja nicht einmal ein Druckverfahren, das seinen Ansprüchen genügt hätte.

Hat er nicht auch das Fahrrad erfunden?

Roeck: Nein. Es gibt im Codex Atlanticus eine Zeichnung mit zwei unvollständigen Kreisen und Strichen. Um 1900 hat das irgendjemand zu einem Fahrrad ergänzt.

Irritierend sind die Kriegsmaschinen!

Roeck: Ja, Sie stoßen bei Leonardo auf viele Widersprüche. Es gibt wunderbare Sätze von ihm über die Würde des Menschen, andererseits aber übersieht er keineswegs dessen unglaubliche Brutalität. Und zudem erfindet er mörderisches Kriegsgerät. Er schimpft über die Alchemisten, die Gifte zusammenbrauen, und entwickelt selbst eine Möglichkeit, Früchte mit Arsen zu versetzen – für einen Politikstil à la Cesare Borgia. Leonardo hatte viele Facetten, und man sollte nicht versuchen, das zu glätten. Natürlich baut er Kriegsmaschinen, weil er den Job am Hof von Mailand möchte. Das war der reichste Hof Italiens.

Welche Kriegsmaschinen hat er in Mailand tatsächlich gebaut?

Roeck: Keine einzige. Wir wissen nicht einmal, ob sein Bewerbungsschreiben, indem er sich der Fähigkeit, sie zu bauen, rühmt, je abgeschickt wurde. Es gibt ja unter diesen Maschinen den bekannten Panzerwagen, der nicht funktioniert hat. Zumindest sind die Zahnräder falsch angeordnet und blockieren sich wechselseitig.

Leonardo hat aber auch abgekupfert.

Roeck: Ja, zum Beispiel den Sichelwagen aus einem Militärhandbuch von Roberto Valturio. Aber Leonardo hat das keineswegs verschwiegen. Seine Dampfkanone nennt er bewusst Architronito. Denn Archimedes soll das Prinzip erfunden haben, mithilfe von Dampfkraft Kugeln abzuschießen. In der Renaissance wurde das übrigens nicht aufgegriffen, sondern erst im amerikanischen Bürgerkrieg.

Und seine Anatomie?

Roeck: Leonardo war nicht nur in seiner Zeit der beste Anatom; es gibt bis ins 18. Jahrhundert nichts Vergleichbares – auch in keiner anderen Kultur. Manches ist bis heute unübertroffen. Und es gibt im Herzen eine Struktur mit der Bezeichnung Leonardo-Band. Wir tragen ihn also auch noch alle im Herzen.

Weiß man, wie Leonardo zu den wichtigen Fragen des Lebens stand?

Roeck: Was er dachte, auch über die Religion, wusste wohl nur seine allerengste Umgebung, wenn überhaupt. Gut, wir sind im liberalen Florenz der Medici und in Mailand ist man auch nicht besonders fromm, aber Leonardo war sicher kein gläubiger Christ.

Ein Ketzer?

Roeck: Im damaligen Verständnis ja. Leonardo war getauft, aber mehr nicht. Er hatte ein platonisches, sehr kompliziertes Gottesbild. Er glaubte, dass die individuelle Seele mit dem Leib vergeht. Gott kommt bei ihm so gut wie nicht vor. Und wenn er erwähnt wird, dann sehr befremdend und kühl. Er spottet auch über das Anbeten von Heiligenbildern und verdient doch sein Geld damit.

Bekam er nie Ärger?

Roeck: Nein. Spätestens ein halbes Jahrhundert später hätte er allerdings große Probleme bekommen. In Reformationszeiten war sein freies Denken kaum mehr möglich. Auch als Homosexueller hätte er es schwer gehabt.

Aber er wurde doch angezeigt.

Roeck: Es gab im Florenz des 15. Jahrhunderts abertausende Denunziationen. Kurioserweise hatte das aber mit der Liberalisierung der Praxis zu tun. Bei Reue oder Geständnis wurden die Angeklagten wieder freigelassen, da ist niemandem viel passiert. Das ändert sich nur kurzfristig in der Zeit Savonarolas zwischen 1494 und 1498. Dass Leonardo homosexuell war, wussten vermutlich alle, doch das hat nicht weiter interessiert.

Eigentlich hat Leonardo eine gute Zeit erwischt, oder?

Roeck: Ja. Er hatte Freiräume, die es heute nicht mehr gibt. Das politisch zersplitterte Italien hatte zahllose Höfe, Bischofssitze und reiche Städte, die Aufträge und Auskommen boten – und Fluchtmöglichkeiten, wenn einer zu weit, zu „ketzerisch“ dachte. Dann war der nächste Hof mit seinem dem Nachbarn oft feindlich gesonnenen Fürsten nicht weit.

Was würde Leonardo heute tun?

Roeck: Leonardo wollte berühmt werden. Er wäre heute auf allen Kanälen unterwegs, würde sich aber auch wieder zurückziehen und rechnen, konstruieren, malen. Dank seines überragenden Intellekts, seiner freundlichen Art und seiner Kunst wäre er wohl auch heute ein Weltstar.

Zur Person: Bernd Roeck wurde 1953 in Augsburg geboren und ist als Historiker eine Kapazität für die Renaissance. Er war Lehrstuhlinhaber an den Unis von Augsburg, Bonn und Zürich. Über Leonardo da Vinci hat er zuletzt publiziert: „Leonardo. Der Mann, der alles wissen wollte“, 429 Seiten im Verlag C. H. Beck für 28 Euro. (AZ)

