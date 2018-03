vor 28 Min.

Datum und Feiertage - wann ist Ostern 2018? Kultur

Wann ist Ostern 2018? Ostersonntag und Ostermontag liegen vom Datum her zwei Wochen früher als vergangenes Jahr. Damit ändern sich auch der Termin für die Osterferien.

Wer wissen will, auf welches Datum Ostern 2018 fällt, muss eigentlich nur in den Himmel blicken. Denn Ostern wird immer am Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling gefeiert. Dass dieser Tag wandert, liegt am Mond selbst. Er braucht knapp einen Monat, um einmal um die Erde zu kreisen.

Wenn gerade vor dem Frühlingsanfang Vollmond war, muss man bis zum nächsten Mal warten. Deswegen verschiebt sich Ostern - ist aber grundsätzlich jedes Jahr zwischen dem 22. März und dem 25. April.

Ostern 2018: Wann sind Osterferien in Bayern?

Vor einem Jahr lag der Termin für Ostern am 14. April, 2016 bereits am 27. März. Deses Jahr, also 2018, ist Ostern am 1. April. Die Feiertage rund um Ostern 2018 im Überblick:

Karfreitag. 30. März

Ostersonntag. 1. April

Ostermontag. 2. April

Die Osterferien in Bayern beginnen am 26. März 2018 und enden am 7. April. Der nächste gesetzliche Feiertag im Jahr ist dann der Tag der Arbeit am 1. Mai ein Dienstag. Brückenbauer können dann mit einem Urlaubstag gleich vier Tage am Stück frei nehmen.

Mit dem Osterfest endet die Fastenzeit, in der Menschen seit Faschingsende auf Dinge wie Zucker oder Alkohol verzichten. Genauer gesagt endet das Fasten am Ostersonntag, 1. April. Die erste Ferienwoche wird auch als Karwoche bezeichnet. Die Karwoche eröffnet die Passionszeit, also das Osterfest. Diese Woche markiert die Zeit, in der Jesus laut der Bibel nach Jerusalem gekommen ist.

Die Bedeutung der Osterfeiertage 1 / 11 Zurück Vorwärts Ostern als Höhepunkt der Karwoche zum Gedenken an die Leidenszeit Jesu ist das höchste christliche Fest. Die einzelnen Feiertage:

GRÜNDONNERSTAG: An diesem Tag gedenken Christen des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern. Der Tag der Freude und Trauer symbolisiert die Vereinigung von Christus mit den Gläubigen.

Nach dem letzten Mahl wird Jesus von Judas verraten und später gekreuzigt. Zuvor bat er seine Jünger, zum Gedächtnis an seinen Tod künftig gemeinsam das Abendmahl zu feiern.

Gottesdienste zu Gründonnerstag sind oft mit einer Fußwaschung verbunden - als Symbol dafür, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wusch, und als Aufruf zur tätigen Nächstenliebe.

KARFREITAG: Der biblischen Überlieferung nach wurde der Sohn Gottes an diesem Tag in Jerusalem verurteilt und gekreuzigt.

Seit dem frühen Christentum gilt der Freitag vor Ostern als Tag der Buße, des Fastens und des Gebets. In Gottesdiensten, die ganz im Zeichen der Trauer stehen, werden Stationen des Kreuzweges Christi nachvollzogen.

Das Wort «Kar» ist abgeleitet vom althochdeutschen «chara» und bedeutet Klage oder Kummer.

OSTERSONNTAG: An Ostern wird die Auferstehung Christi von den Toten gefeiert. Nach christlichem Glauben überwand der gekreuzigte Jesus am Ostersonntag den Tod und erfüllte damit seinen göttlichen Erlösungsauftrag auf Erden.

Das Osterfest ist vor dem Hintergrund der jüdischen Passahfeier entstandenen. Seinen Termin legte das Konzil von Nicäa im Jahr 325 so fest, dass es immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond fällt.

OSTERMONTAG: Am dritten Tag nach der Kreuzigung trafen laut Lukasevangelium zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus einen Unbekannten, den sie später als Christus erkannten. Sie kehrten nach Jerusalem zurück und berichteten dort von der Auferstehung des Herrn.

Daraus entwickelte sich am zweiten Oster-Feiertag der Brauch des Emmaus-Ganges, der auch zum weltlichen Osterspaziergang wurde.

Vor Ostern liegen Palmsonntag und Karfreitag

Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag, an dem Jesus und seine Jünger, so die Überlieferung, in die Stadt gekommen sind. Die Einwohner der Stadt legten den Weg der Gruppe mit Palmblättern aus. Daher kommt auch der Name. Palmsonntag fällt auf den 25. März - an dem übrigens asuch die Zeitumstellung auf Sommerzeit 2018 ansteht (mehr dazu hier: Zeitumstellung auf Sommerzeit: Uhr vor stellen oder zurück stellen? ).

Am Gründonnerstag, also dem Donnerstag vor Ostern, begehen Christen das letzte Abendmahl und die Kreuzigung Jesu. Der Karfreitag ist der Überlieferung nach der Todestag von Jesus. Für evangelische Christen ist es der höchste Feiertag im Jahr. In Bayern ist Karfreitag ein stiller Tag mit Tanzverbot.

Die nächsten Feiertage in Bayern 2018

Dienstag, 1. Mai (Tag der Arbeit)

Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt)

Sonntag, 9. Juni (Pfingstsonntag

Montag, 10. Juni (Pfingstmontag)

Donnerstag, 20. Juni (Fronleichnam)

Donnerstag, 8. August (Hohes Friedensfest in Augsburg) (AZ)

