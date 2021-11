Trotz Corona auf den Christkindlesmarkt gehen?

Die Inzidenzen sind hoch und steigen weiter - dennoch werden viele Weihnachtsmärkte eröffnet. Trotz des Risikos hingehen? Das spricht dafür - und das dagegen.

Trotzdem hingehen

Irgendwann änderte sich etwas im allgemeinen Sprachgebrauch und aus Weihnachtsmärkten wurden Glühmärkte. Da ist die Intention ja dann klar. Jetzt ist sicherlich nicht die Zeit für Glühwein-Gelage und ausgelassene Felice-Navidad-Schunkeleien. Um Himmels willen!

Ein Besuch auf einem Christkindlmarkt bedeutet aber doch nicht automatisch Glühwein-Exzesse. Da ist der Baum, man schaut mit Kindern zur Krippe, schlendert auf der Suche nach Spezereien durch die Gassen. Die Coronazahlen erreichen täglich neue Rekordhöhen, dennoch kann man es verantworten, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Auf das Wie kommt es an.

Warum sollte man nicht vormittags durch die dann meist leeren Budengassen spazieren und nach Geschenken schauen? Das würde man in einem Deko-Geschäft ja auch tun? Und warum nicht mit dem Kollegen oder der Kollegin in der Mittagspause schnell einen Snack vom Markt holen. Man isst ihn sogar an der frischen Luft. Und am Arbeitsplatz gilt die 3G-Regel.

Und spricht wirklich was dagegen, mit der Familie nach der Schule eine Runde über den Christkindlmarkt zu drehen und den jährlichen Holzengel für das Orchester zu kaufen? Es wäre schade, wenn er als Paket verpackt in den Hausflur geworfen werden müsste. Manche Dinge findet man auch nur auf einem Weihnachtsmarkt.

Gebrannte Mandeln vom Weihnachtsmarkt sind etwas Besonderes in der Vorweihnachtszeit. Foto: Daniel Karmann, dpa

Klar, man muss jetzt noch vorsichtiger sein. Aber Maske tragen, Abstand halten und Hände desinfizieren, das sollte doch längst feste Gewohnheit sein. Natürlich gibt es die notorischen Kuschler und Dränglerinnen, denen die obligatorischen 1,5 Meter total egal sind. Aber das tun sie an der Kühltheke im Supermarkt genauso wie bei den gebrannten Mandeln in der Sternengasse.

(Doris Wegner)

Lesen Sie dazu auch

Besser nicht hingehen

Der Glühwein wärmt von innen, es duftet nach gebrannten Mandeln, festliche Musik schwebt über dem friedlichen Geschehen unter geschmückten Weihnachtsbäumen. Der Christkindlesmarkt gehört zur Vorweihnachtszeit dazu – zumindest in der Vorstellung der meisten.

Verständlich, dass viele Menschen sich heuer nach den Einschränkungen und ausgefallenen Weihnachtsmärkten im vergangenen Jahr wieder auf etwas Normalität freuen. Doch dass einige Städte sich gegen Weihnachtsmärkte entscheiden, hat einen triftigen Grund: Immer mehr Menschen infizieren sich. Das kann auch die Liebsten treffen, mit denen wir gerne am Weihnachtsfest glücklich unter dem geschmückten Baum sitzen möchten – und zwar gesund. Das Coronavirus legt keine besinnliche Pause zur Weihnachtszeit ein.

Und wenn wir ehrlich sind: Der Christkindlesmarkt ist meist in der Vorstellung schöner als in der Realität. Dicht an dicht drücken wir uns durch Menschenmassen, halten immer wieder nach Familie und Freunden Ausschau, die wir irgendwo im Körpermeer aus Wollmützen, Handschuhen und Winterjacken verloren haben. Wieder gesammelt ist die große Frage: Was wollen wir essen? Lieber Bratwurst im Brötchen, Flammlachs oder doch ein Crêpe mit Nutella. Natürlich will jeder etwas anderes.

Später wird sich mit Punsch ein schöner Platz an dem beliebtesten Glühweinstand ergattert. Die Tasse mit dem begehrten, aber vor allem teuren Heißgetränk verwandelt sich schnell in eine lauwarme Mixtur, bevor sich die kalten Finger daran wärmen können.

Eine Alternative: Ein Umtrunk zu Hause mit Familie oder mit den engsten Freunden bei heißem Punsch und Plätzchen sorgt bestimmt auch für Weihnachtsstimmung.

(Susanne Klöpfer)