Die Gegenwart beherrscht die Bühne

Was Münchens große Schauspielbühnen in der nächsten Spielzeit vorhaben

Der eine setzt zu seiner letzten Spielzeit in München an, der andere zu seiner ersten: Mit Matthias Lilienthal, der 2019/20 noch einmal als Intendant der Kammerspiele verantwortlich zeichnet, und Andreas Beck, der am Residenztheater auf Martin Kusej folgt, stehen die beiden großen Münchner Schauspielbühnen in der kommenden Spielzeit im Zeichen von Ende und Neubeginn.

Beck setzt in seiner ersten Spielzeit vor allem auf Gegenwartsdramatik. Los geht es am 18. Oktober im Cuvilliéstheater mit der Uraufführung „Wir sind hier aufgewacht“ von Simon Stone. Sie basiert auf Calderón de la Barcas Versgedicht „Das Leben ist ein Traum“ und der Komödie „Der Streit“ von Marivaux. Zehn weitere Uraufführungen folgen, darunter eine Neudichtung von Molières „Der eingebildete Kranke“. Auch das komplette dramatische Werk von Georg Büchner gibt es zu sehen. Hinzu kommen Übernahmen von Stücken, die Beck vom Theater Basel mitbringt.

Wer das Programm für die Spielzeit 2019/2020 durchblättert, entdeckt einige bekannte Gesichter, etwa Juliane Köhler, Thomas Lettow oder Sophie von Kessel. Andere dagegen sind nicht mehr zu finden, darunter Bibiana Beglau, Frank Pätzold oder Manfred Zapatka. Dafür gehört Brigitte Hobmeier künftig zum Resi-Ensemble, wenn auch nur als Gast. Thomas Schmauser wiederum wechselt zu den Kammerspielen.

Die starten am 28. September mit einer Neuinszenierung von Shakespeares „König Lear“. Zusammen mit Brechts „Im Dickicht der Städte“ ist es mit Klassikern damit aber genug getan, die Präferenzen von Intendant Lilienthal liegen mehr bei Zeitgenössisch-Experimentellem. Verena Regensburger etwa bringt für „These Teens will save the Future“ Jugendliche auf die Bühne, die sich für den Klimaschutz engagieren. Und Damian Rebgetz plant ein Projekt rund um das letzte Konzert der US-Band Nirvana 1994 in München. Verabschieden will sich Lilienthal mit einem Mammutprojekt: „Olympia 2666“ soll eine 24-stündige Tour durch München werden und mit einem Frühstück enden.

So richtig miteinander warm geworden sind Lilienthal und das Münchner Publikum nie, der Auslastung der Kammerspiele liegt aktuell bei knapp 65 Prozent. Auf Lilienthal folgt im Sommer 2020 Barbara Mundel. (dpa, AZ)

