vor 45 Min.

Die besten Backstreet Boys

Ein Heimspiel der Boygroup in München

Von Wolfgang Schütz

Es ist tatsächlich ein Heimspiel. Und das nicht nur, weil die restlos ausverkaufte Münchner Olympiahalle hoch und laut tönend von Frauen in Beschlag genommen ist, die diese Gruppe lieben, seit sie Mädchen waren. Denn das ist überall so auf dieser Welttournee, mit der sich die Backstreet Boys als bis heute erfolgreichste Boygroup überhaupt nun nach einem 14-monatigen Engagement in Las Vegas bei ihren Fans zurückmelden.

Zwar wurden Nick, Kevin, Brian, AJ und Howie vor 26 Jahren in Orlando als Teenager zusammengecastet, nachdem die New Kids On The Block gezeigt hatten, dass mit diesem Pop-Rezept was zu holen ist. Aber erstmals Aufsehen erregten die fünf, die als einzige Combo der Neunziger wirklich bis ins heutige Zeitalter geblieben sind, in dem Kids nun Boygroups aus Südkorea lieben, eben hier in Deutschland, als sie einer namens DJ Bobo mit auf Tour nahm. Von München aus: Weil sie das hier sitzende zentrale Jugendmedium Bravo ganze 46 Mal aufs Cover nahm. Und jetzt, mit um die 40, präsentierten sie sich eben hier in einer punktgenau zweistündigen Show als die besten Backstreet Boys, die es je gab.

Denn die Herren sind noch ausgezeichnet bei Stimme, können also all die Top-Hits von „Everybody“ bis „Quit Playin’ Games“ in Hit-Qualität trällern. Sie sind souveräne Show-Profis, die den Spagat zwischen der Effektwucht der Bühne und ihrem Synchrongetänzel mit Charme und Ironie meistern. Und sie können den Abend mit reichlich Material aus ihrem neuen Album „DNA“ nicht nur füllen wie einst, sondern erweitern – denn nach all der Zeit, von Boys zu Männern und Vätern geworden, ist es ihnen mit Songs wie „No Place“ und „Don’t Go Breaking My Heart“ gelungen, nicht mehr nur die eigenen Rezepte zu kopieren – sondern ihren Sound so zu modernisieren, dass auch all die sie liebenden, reifer gewordenen Mädchen diese Songs ihren Töchtern vorspielen könnten, ohne den Vorwurf zu riskieren: „Mama, das ist ja so was Neunziger!“

