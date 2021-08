Joana Mallwitz ist eine Überfliegerin

Plus Die Nürnberger Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz verlässt aus mehreren Gründen 2023 das Staatstheater. Sorgen muss man sich um die gefragte Dirigentin nicht machen.

Jung ist die Dirigentin Joana Mallwitz, 34 Jahre jung. Viele, sehr viele Stationen ihrer Ausbildung und ihrer Karriere absolvierte sie extrem früh: Klavierspiel schon im Alter von drei Jahren, Hochschulstudentin und Schülerin des ausgewiesenen Hannoveraner Klavierpädagogen Karl-Heinz Kämmerling ab 14, Hochbegabten-Klasse (übrigens zusammen mit Igor Levit), Dirigier-Studium, Solo-Repetitorin am Theater Heidelberg mit 19 Jahren, ein Jahr später Kapellmeisterin. Der frühe Vogel fängt den Wurm.