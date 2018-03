Dudamel-Meister José Antonio Abreu gestorben

Tod mit 85 Jahren

Er prägte Berlin mit - Architekt Manfred Prasser gestorben

Er ist in der heutigen Architektenwelt längst nicht so bekannt wie seine Kollegen aus dem Westen. Doch in Ost-Berlin schuf er so viele einzigartige Bauwerke wie kaum ein anderer nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt ist Manfred Prasser gestorben.