Eddie Van Halen, der große Rock-Zauberer

So wie Eddie Van Halen hat vor ihm noch nie jemand Rock-Gitarre gespielt. Er hat das Instrument für immer verändert.

Von Ronald Hinzpeter

Es war einer dieser „Was-zum-Henker-ist-das-denn?“-Momente. Er dauerte genau eine Minute und 42 Sekunden: Ein paar Schläge vom Schlagzeug und dann bretterte diese sagenhaft verzerrte Gitarre los mit irrsinnig schnellen, schrägen Läufen, dank exzessivem Einsatz des Vibratohebels, gemeinhin Jammerhaken genannt, merkwürdig verzogen und verbogen. Nach 58 Sekunden prasselte eine irgendwie klassisch inspirierte, aber höllisch schnell gespielte Tonkaskade auf einen nieder, die so noch nie in der Rockmusik zu hören war. Es war ein Vulkanausbruch – und so hieß das Stück auch, „Eruption“. Angefacht hatte es jemandem, den damals, 1978, eigentlich niemand kannte: Eddie Van Halen. Dieser 1:42-Moment hat die Rockgitarre für immer verändert. Jetzt ist der Mann von uns gegangen, der die Gitarrenwelt mit seinem Ausbruch zerlegt und vogelwild neu zusammengesetzt hat. Edward Lodewijk Van Halen ist jetzt im Alter von 65 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben.

Eddie Van Halen und der extatische Saiten-Tanz

Ohne Zigarette war dieser Mann wohl nicht zu haben. Doch es gab diesen Moment bei seinen Auftritten, da klemmte er die Kippe am Gitarrenkopf zwischen die Saiten, wie es die alten Bluesmänner taten, und spielte sein großes Solo. In diesen Minuten konnte er die Zigarette nicht gebrauchen, denn beide Hände mussten jenen extatischen Tanz über die Saiten vollführen, der ihm musikalische Unsterblichkeit beschert hat.

Zwar hatte Van Halen diese sogenannte Tapping-Technik nicht erfunden, bei der die Finger der rechten Hand die Saiten auf dem Griffbrett anschlagen, was bis dahin unspielbar schnelle Läufe ermöglichte. Doch er hat das Tapping perfektioniert und populär gemacht, sodass irgendwann jeder mittelmäßige Hardrock-Gitarrist auf den Trichter kam und versuchte, es ihm gleich zu tun. Doch diese Zauberer-Technik bleibt für immer mit Eddie Van Halen verbunden.

Das erste Album katapultiert Van Halen in den Rock-Himmel

1962 war die Familie Van Halen aus Holland nach Kalifornien ausgewandert. Edward und sein älterer Bruder Alex, ein exquisiter Schlagzeuger, formten in Amerika erste Bands, doch als sie den Sänger, Frauentyp und Showman David Lee Roth trafen, entstand eine der wichtigsten und erfolgreichsten Hardrock-Gruppen der Rock-Geschichte, Van Halen. Bereits das erste Album mit jenem „Eruption“-Moment katapultierte die Band in den Pop-Himmel. Dort blieb sie ungewöhnlich lange, auch nachdem der Paradiesvogel David Lee Roth gegangen und durch den eher bodenständigen, aber stimmgewaltigeren Sirenensänger Sammy Hagar ersetzt worden war. Damit wurde die Band ernsthafter, tiefgründiger und verlor ihren Dauerparty-Glanz der Roth-Ära. Dafür war sie nun noch erfolgreicher. Erst nach Hagars Abgang 1996 begann der langsame Abstieg der Band. Die Fans brachten ihrem Eddie immer noch ihre Bewunderung dar, egal ob er gut oder schlecht drauf war – was den Künstler ein bisschen frustrierte, wie er mal gestand.

Die Gesundheit machte Van Halen große Probleme

In seinen letzten Jahren hatte Van Halen zunehmen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, unter anderem mit seiner Alkoholsucht. Die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame verpasste er 2007, weil er gerade in der Entziehungsklinik steckte.

Was von Edward Van Halen bleibt, sind viele unbegreifliche, berauschende Gitarrenmomente. Zwar können heute viele Gitarristen auch irrwitzige Dinge spielen, aber es ist wie mit der Mondlandung: Nur einer war der Erste, der den „großen Schritt für die Menschheit“ gehen konnte. Eddie Van Halen ging diesen großen Schritt für die Gitarrenwelt, alle anderen müssen sich dahinter einreihen.

Wie ironiefähig das Schicksal sein konnte, zeigt ausgerechnet der einzige Nummer-Eins-Song der Band Van Halen: Der Titel „Jump“ basiert auf einer sehr markanten Keyboard-Begleitung, nicht auf hartem Gitarren-Einsatz. Im Gitarrensolo war dann die gewohnte Eddi-Van-Halen-Gitarrengott-Welt wieder in Ordnung.

