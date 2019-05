vor 42 Min.

Ein Dach wie eine Skulptur

Architekturpreis für Kirche in Poing

Das Kirchenzentrum Seliger Pater Rupert Mayer in Poing (Landkreis Ebersberg) ist mit dem Architekturpreis „Große Nike“ des Bunds Deutscher Architekten (BDA) ausgezeichnet worden. Das neu errichtete Ensemble zeige „auf beispielhafte Weise“, wie „mit den Mitteln der Architektur eine Art Überzeitlichkeit erzeugt werden kann“, so die Jury in einer Mitteilung. Bereits im Februar hatte das Zentrum den Preis des BDA-Landesverbands Bayern in der Kategorie „Besondere Bauten“ erhalten und war damit für den bundesweiten Preis nominiert gewesen, der alle drei Jahre verliehen wird.

Durch seine expressive Dachkonstruktion sorge der vom Münchner Architekturbüro Meck entworfene Bau „weithin sichtbar für räumliche Präsenz“, erklärte die Jury. Die skulpturale Dachform, bekleidet mit 15000 weißen Keramikkacheln, sorge „nach innen für eine differenzierte, liturgisch sinnfällig organisierte Raumwirkung“. (kna)

