19.06.2019

Eine Oma zum Davonlaufen

Bronsky legt schrägen Familienroman vor

Idiot, Krüppel, Dumpfbacke – eine Oma, die solche Beleidigungen ihrem Enkel an den Kopf wirft, kann man doch nicht lieben. Eine Oma, die ihren Enkel mit Haferbrei und Heilkräutersud traktiert, sich selbst aber genüsslich Torte in den Mund schiebt, kann man doch nur hassen. Oder etwa nicht? Nun, Alina Bronsky gelingt in ihrem neuen, schräg- witzigen und spannenden Familienroman „Der Zopf meiner Großmutter“ etwas Bemerkenswertes: Die grässliche Großmutter wächst einem ans Herz. Hinter ihrer Derbheit, ihrer krankhaften Fürsorge für Enkel Mäxchen, ihrer hysterischen Furcht vor keimverseuchten Wartezimmern wird ihre große Angst sichtbar – vor dem Alleinsein, vor dem Alter. Bronsky erzählt uns von einer Frau, die viel verloren hat – vor allem ihre geliebte Tochter. Einer Frau, die viel aufgeben musste: ihre Heimat Russland, ihren Beruf als Tänzerin. Bronsky, die selbst aus Russland kommt, schreibt ungemein leicht. Melancholie schwingt aber stets mit. Es ist Max, der uns von seiner Kindheit, seiner Patchworkfamilie, seinem Ankommen in Deutschland berichtet. Ein Junge, der früh begreift, was hinter den Fassaden von Menschen stecken kann. Ein Junge, der auch seine tyrannische Oma durchschaut. (huda)

Themen Folgen