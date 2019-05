00:31 Uhr

Eine Staumauer für Venedig

Im Deutschen Pavillon sickert es durch

Am Mittwochvormittag trat er zu einer deutschen Pressekonferenz im Rahmen der venezianischen Biennale 2019 wieder auf, dieser Pappmaché-Kopf, der wie aus Stein ausschaut und unter dem sich mutmaßlich Natascha Süder-Happelmann verbirgt. Beziehungsweise – da dies ja ein Kunstname ist – Natascha Sadr-Haghighian, die irgendwann zwischen 1953 und 1987 irgendwo zwischen Australien und Großbritannien geboren wurde. Sadr-Haghighian pflegt als Bremer Hochschulprofessorin für Skulptur das Verwirr- und Versteckspiel, weil ja in der Kunst das Werk zählen sollte und nicht der Künstlername samt dazugehöriger Biografie. Da hat sie recht.

Und seit Mittwoch ist nun auch raus, was sie als bestellte Künstlerin für den Deutschen Pavillon auf der Biennale ersonnen hat: Erstens den Titel „Ankersentrum“ statt Ankerzentrum (weil Haghighian gerne auch mit Worten und Klängen spielt). Und zweitens die Skulptur einer enorm hohen gewölbten Staumauer wie aus Beton, bei der aus einem kleinen Ablass eine dunkle Brühe zu sickern scheint, die sich dann zwischen Felsbrocken im Pavillon verliert.

Ankerzentrum – Staumauer: Da liegt die Assoziation zum Unwort „Flüchtlingsflut“ nicht weit. Und Sadr-Haghighian, die obendrein auch noch die Uneindeutigkeit liebt, würde dem genauso wenig widersprechen wie dem Gedanken an eine Großansammlung von flüssigem Kapital.

Aber wie sieht es hinter der Mauer aus? Stahlstangen stützen sie eher provisorisch. Untertitel der Arbeit: „Überleben in ruinösem Ruin“. Und es ertönt aus zig Lautsprechern ein auf Trillerpfeifenklang basierender Sound. In Trillerpfeifen aber wird von Flüchtlingen dann geblasen, wenn sie andere Flüchtlinge in Ankerzentren vor Polizeirazzien warnen wollen.

Vielleicht ist diese Staumauerklangskulptur denn doch eine zu deutliche Metapher für weltweit gerade noch haltende Dämme, die jederzeit brechen können, als dass das Biennale-Publikum vor und hinter ihr genauso gepackt verweilen und gebannt ausharren würde wie vor zwei Jahren bei der ausgezeichneten Performance „Faust“ von Anne Imhof. (rh)

