vor 10 Min.

Eine arabische Nacht ohne Magie

Fünf Monologe, aber keine Folgen: Das Theater Ingolstadt zeigt ein Stück von Roland Schimmelpfennig

Von Michael Heberling

Eine heiße Sommernacht, in einem Hochhaus ist die Wasserversorgung zusammengebrochen, der Aufzug streikt und fünf Menschen müssen damit klarkommen. Das ist die Grundsituation des Stücks „Die arabische Nacht“ von Roland Schimmelpfennig, das jetzt im Großen Haus des Stadttheaters Premiere hatte.

Die Handelnden: Hausmeister Lomeier (Richard Putzinger), der sich sisyphosartig die Stockwerke hinauf- und hinunterarbeitet, Fatima (Sarah Horak), ein vermeintlich betrogener Racheengel, dazu ihre Mitbewohnerin Franziska (Sarah Schulze-Tenberge), ein Wesen in doppeltem Sinn – in Schlaf und Traum gefangen und zugleich Traumbild derer, die ihr begegnen –, Kalil (Jan Beller), das bedauernswerte Objekt der Begierde offenbar jeder Frau, die ihm auf dem Weg zur Angebeteten begegnet, Peter (Matthias Zajgier), die lächerliche Parodie eines Flaschengeistes, den niemand freilässt.

Jeder Einzelne und alle zusammen aber: bemitleidenswert Getriebene voller Erinnerungen und Sehnsüchte, Träumer und Penner, die gesehen und gehört sein wollen, geküsst werden wollen, die allen Hindernissen zum Trotz unterwegs sind und ihr Ziel doch nicht erreichen.

Die Zuschauer sollen sehen (Ausstattung: Lorena Diaz Stephens und Jan Hendrik Neidert) und hören (Klanginstallation: Olli Holland), was passiert, wenn man sich in den eigenen Fantasien – oder in denen anderer – verfängt, was einem zustoßen, wo man hineingeraten kann: in einen kaputten Aufzug, in die Wüste, in eine Flasche, immer aber in Schwierigkeiten.

Autor Schimmelpfennig, einer der meistgespielten Gegenwartsdramatiker Deutschlands, der eine eigene Form des erzählenden Theaters entwickelt hat, bietet hier fünf kunstvoll ineinander verwobene Monologe. Jeder für sich allein genommen klingt stringent. Zusammen, übereinandergelegt, miteinander verschränkt, mutet der Text einfach nur bizarr an.

Eine sucht und findet nicht, einer findet, was er nicht sucht, Wege scheinen sich zu kreuzen, und doch berühren sich diese Lebenslinien in dieser Nacht nie wirklich. Sie verlaufen parallel bis in alle Ewigkeit. Nichts geschieht wirklich, nichts ändert sich. Eine ganz alltägliche Nacht, kein bisschen exotisch, bestenfalls abseitig.

Marlene Anna Schäfer und ihr Regieteam haben versucht, dieses Hörstück mit vollem Einsatz der Bühnentechnik spielbar zu machen; sie sprengen den Guckkasten ohne den Blick der Zuschauer zu weiten und die Erkenntnis zu vergrößern. Kalter Aktivismus, textliche Behauptung, technische Überwältigung, keinen Moment auch nur ein Hauch von der vorab herbeizitierten Magie des Morgenlands – eine anstrengende Nacht. Nur einen magischen Moment gibt es in dieser Aufführung: Franziska schläft in der Mitte der Bühne, ihr liegender Körper zeigt sich als riesiger Schatten an der Rückwand. Aber wenn sie aufsteht, bleibt ihr Schatten liegen. Angekommen.

6., 11., 18., 19., 23., 25. und 26. Mai.

