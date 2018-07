Eine besondere Familiengeschichte: Vater, Mutter, Mädchen

vor 32 Min.

Linn Ullmann, die Tochter von Regisseur Ingmar Bergmann und Schauspielerin Liv Ullmann, erzählt von den „Unruhigen“.

Von Roland Mischke

Sie wurde geliebt, war aber trotzdem einsam als Kind. Ihre Mutter kuschelte gern mit der Tochter, hatte aber auch oft „zerknitterte Nerven“, weshalb sie die Kleine gern lange ihren Kindermädchen überließ. Der Vater war ohnehin immer beim Arbeiten, und er hatte ja noch weitere acht Kinder mit fünf verschiedenen Frauen. Es war nicht so einfach, die Tochter von Liv Ullmann und Ingmar Bergman zu sein. Die Eltern waren die „Unruhigen“, wenngleich sie sich um Liebenswürdigkeit gegenüber der Tochter bemühten.

Linn Ullmann, 51, hat sich entschieden, darüber zu schreiben, über die Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend, nicht anklagend, sondern sachlich und auch mit Empathie. Die norwegische Autorin ist mittlerweile eine der wichtigsten Schriftstellerinnen Skandinaviens. Mehrere ihrer Bücher wurden preisgekrönt, übersetzt sind sie in mehr als 30 Sprachen.

Die Mutter ist eine gefeierte Schauspielerin, der verstorbene Vater war ein weltberühmter Regisseur. Die beiden galten als Traumpaar des skandinavischen Films, und nun verspricht das Buch der Tochter, preiszugeben, wie es wirklich war in dieser Familie. Aber wer allzu intime Einblicke erwartet, wird enttäuscht. Nicht umsonst bezeichnet Linn Ullmann, einst Kinderdarstellerin, dann Journalistin und Schriftstellerin, ihr Buch als Roman. Das bedeutet, dass Lebenserinnerungen eine Rolle spielen, eine wichtige sogar, aber eben auch das Fiktive, das Erfundene.

Jahrelang nahm Ullmann Gespräche mit ihrem Vater auf

Aus Erinnerungen, Gesprächsausschnitten, Reflexionen und Szenen hat die Autorin eine literarische Montage gefertigt. Ausgangspunkt des Projekts waren die Gespräche mit ihrem Vater, es sollte ein Buch über das Altern werden. Jahrelang nahm Ullmann die Vater-Tochter-Gespräche auf, aber der Text daraus ließ sich nicht mehr realisieren. Ingmar Bergman litt an Demenz und starb 2007 in seinem Haus auf der schwedischen Insel Farö, wo der Regisseur auch mit der kleinen Familie gelebt hatte.

Der Vater, die Mutter, das Mädchen: Ingmar Bergman mit Liv Ullmann Bild: UPI, dpa

So entstand ein Art Bilderbuch als kunstvolles sprachliches Geflecht. Erinnerungen werden bildhaft wiedergegeben. Es gibt „die Mutter“, „den Vater“ und „das Mädchen“. Der Vater war 48 Jahre alt, als sein letztes Kind zur Welt kam, die Mutter wesentlich jünger. Ullmann schildert, wie sich die Eltern miteinander verhielten, was sie dabei sagten, wie sie blickten und dann aussahen. Bilder über Bilder reihen sich. Die Konturen der realen Personen sind verwischt, auch wenn klar ist, um wen es geht, allein durch die Zitate aus Briefen und Tagebüchern von Ingmar Bergman.

Ullmann erinnert sich kaum noch an das Gesicht ihres Vaters

Beschreibung ist Wahrnehmung, die Bilder kehren zurück, manchmal aber auch nicht. Ullmann schildert die zwanghafte Ordnungssucht des Vaters, seine ständige Angst vor Erkältungen und dass er sich oft verspätete, wenn sie auf ihn wartete. Aber auch, dass sie sich deutlicher an das rote Fahrrad erinnert als an das Gesicht des Vaters. So entstehen Zwischenräume, in denen Fragen auftauchen. Solche nach der Authentizität ihrer Kunst bis zum Sinn des Lebens. Sie beschreibt neue Wertigkeiten im Alter: Etwa wenn der sterbende Vater nicht mehr essen will, aber Bach hören. Das ist berührend. Ebenso die Passagen über ihre Überforderung als Kind mit zwei Egozentrikern. Sie seziert die Eltern nicht, verklärt sie aber ebenso wenig.

Linn Ullmann konnte es als Kind kaum erwarten, erwachsen zu werden. In den Beschreibungen des Aufwachsens scheint diese Sehnsucht nach dem Eigenen immer wieder durch. Sie wollte nicht nur das Kind berühmter Künstler sein. Sie hat sich ihren eigenen Kunstkosmos geschaffen, ihren Eltern hat sie darin viel Platz gelassen.

Linn Ullmann: „Die Unruhigen.“ Aus dem Norwegischen von Paul Berf. Luchterhand, 416 S., 22 Euro.

