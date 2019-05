Elle Fanning wird in Cannes ohnmächtig

Die Buchbranche will mehr Aufmerksamkeit auf Sachbücher lenken - und dem Handel damit ein neues Marketinginstrument verschaffen. Dafür gibt es künftig eine eigene Auszeichnung. Die Prämierung wird in Berlin stattfinden.

Hollywood-Star

Neue Broadway-Rolle für Marisa Tomei

Die Schauspielerin will zurück auf die Theaterbühne. Sie wird in der Neuinszenierung des Stücks "Die tätowierte Rose" in New York zu erleben sein.