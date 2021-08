Philosoph Markus Gabriel: „Der Menschheit droht die vollkommene Selbstauslöschung“

Markus Gabriel sieht eine schlechte moralische Bilanz der Corona-Zeit: "Wir sind bisher am Virus massiv gescheitert." Seitdem er Vater ist, hat sich sein Denken sehr gewandelt.

Der Star-Philosoph Markus Gabriel („Warum es die Welt nicht gibt“) sieht angesichts der aktuellen Krisen die Geschichte an einem entscheidenden Punkt. „Der Menschheit droht die vollkommene Selbstausrottung durch ihren eigenen naturwissenschaftlich-technologischen Fortschritt“, sagt er in einem Interview mit unserer Redaktion.

Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern sei, diesen Fortschritt an moralische Einsichten zu koppeln. Der 41-Jährige sagt: „Doch dieser Prozess kann und wird Jahrhunderte in Anspruch nehmen.“ Das gelte vor allem in der Krise, die durch den Klimawandel sichtbar werde: „Wir werden in diesem Jahrhundert keine angemessene Harmonie mit der Natur finden, das dauert länger, dafür haben wir zu lange nur auf die technologische Unterwerfung der Natur in und außer uns gesetzt.“

Philosoph Markus Gabriel zieht negatives Fazit zum Umgang mit der Corona-Pandemie

Der Philosoph zieht zudem eine bedenkliches Zwischenfazit zum Umgang mit der Pandemie: „Die moralische Bilanz der Corona-Krise in Deutschland, ja in Europa ist ziemlich schlecht.“ Einerseits seien mehr als eine Millionen Tote zu beklagen und gleichzeitig seien unzähligen Menschen, vor allem Kindern, teils schwere Schäden durch mal halbherzige mal zu langfristige Lockdowns zugefügt worden. Und, so Gabriel: „Es wurde viel zu lange und zu unkoordiniert in unsere Grund- und damit in unser aller Menschenrechte eingegriffen.“

Sein Fazit: „Wir sind kurzum bisher am Virus massiv gescheitert.“ Dass sich zu viele Menschen nicht impfen lassen wollen, liege auch an dem seiner Ansicht nach miserablen Zustand unserer öffentlichen Debatte, die viel zu wenig von Argumenten, sondern zu oft von emotional aufgeheizten Vorwürfen geprägt sei.

Star-Philosoph Markus Gabriel: Vater zu sein hat sein Leben komplett verändert

Persönlich zieht der Vertreter eines Neuen Realismus eine ganze andere Bilanz der vergangenen Jahre: „Elternteil zu sein, hat mein Leben ganz und gar verändert.“ Wer mit Kindern lebe, wisse aus direkter Anschauung im Alltag, dass Menschenwürde in der allgemein geteilten Menschlichkeit besteht. Markus Gabriel: „Kinder verdienen zu jedem Zeitpunkt – natürlich auch schon lange vor der Geburt – unsere moralische Achtung, sie nehmen uns in die Pflicht.

Als Elternteil empfindet man diese alles entscheidende moralische Wahrheit, die die Grundlage aller Ethik ist, am eigenen Leib, man lebt damit, eine unendliche Verpflichtung eingegangen zu sein.“ Daraus lasse sich leicht ableiten, „dass wir jedem Menschen sowie natürlich auch anderen nicht-menschlichen Lebensformen moralische Verpflichtungen gegenüber haben“.