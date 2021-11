Walter Moers präsentiert Neues aus Zamonien

Exklusiv Mit "Käpt'n Blaubär" und "Die Stadt der träumenden Bücher": Seine Buchwelt Zamonien ist Kult - jetzt gibt es Neues vom Phantom Walter Moers!

Die Buchwelt Zamonien geht neue Wege. Aber nein, das bedeutet nun zwar gleich dreierlei (noch) nicht: 1. dass es den von all den vielen Fans lang erwarteten Abschluss der "Träumenden Bücher"-Trilogie gibt (nach "Die Stadt..." und "Das Labyrinth..." irgendwann nun "Das Schloss"); 2. dass es einen Termin für den in einem Interview mit unserer Redaktion vielleicht noch vorher erscheinenden Roman "Die Insel der 1000 Leuchttürme" gibt; 3. dass die Verhandlungen mit Hollywood über eine Verfilmung von "Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär" zu einem verkündbaren Ergebnis geführt hätten - Moers gegenüber unserer Redaktion: "eine Meldung dazu gibt es dazu leider immer noch nicht". Aber dafür sind zwei andere Projekte spruchreif.

Zum einen nehmen die Pläne einer hiesigen Verfilmung von "Der Schrecksenmeister" Gestalt an. Von Moers autorisiert planen Studenten der Filmhochschule in Potsdam mit einer aufwändigen Mischtechnik aus Animation und Stop-Motion und mit Unterstützung des Babelsberger Filmorchesters, die Abenteuergeschichte um das Krätzchen Echo in Szene zu setzen. Und die Umsetzung bis August 2022 rückt dank Spenden immer näher und auch bereits Gestalt an (siehe hier).

Das Booknook (mit der ins Regal passenden Tiefe eines Buches) in Vollansicht. Foto: Copyright: Walter Moers

Zum anderen aber erobert sich Moers nun gemeinsam mit dem Modellierer Carsten Sommer ein ganz neues Medium: das sogenannte Booknook. Von Moers selbst erklärt: "Seit einiger Zeit beobachte ich ein neues Phänomen, das besonders bei Büchersammlern, Bücherfressern und Bibliophilen aller Art immer beliebter wird: Das Booknook. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Buchstütze und miniaturisiertem Diorama, welches in jedes normale Bücherregal passen sollte und manchmal beleuchtet ist." Das Duo hat sich auch schnell für eine Szene aus Zamonien entschieden, so der Autor: "Hildegunst von Mythenmetz in den Katakomben von Buchhaim" - also geht es mitten hinein in die Stadt der träumenden Bücher!

So sieht das Booknook beleuchtet aus. Foto: Copyright: Walter Moers

Moers dazu: "Für mich war die Entwicklung dieses Objektes ein in jeder Hinsicht aufregendes Unterfangen: Es ist das erste Booknook-Multiple der Welt geworden - nicht mehr und nicht weniger." Denn im Gegensatz zu manchem, was es in dem Format bereits gebe, etwa zu Harry Potter oder aus den Hobbithöhlen von der "Der Herr der Ringe"-Saga, seinen die Zamonien-Exemplare aufwändige Kunstobjekte, professionell modelliert, mit hochwertigen und farbechten Materialien - und darum auch nur in limitierter Auflage erhältlich. Man kann das natürlich als Fetisch für Fans sehen, als Merchandising-Coup rechtzeitig vor Weihnachten oder auch als bestmöglicher Platzhalter auch für kommenden Bände aus der Zamonien-Welt. Aber bei Walter Moers klingt es nun mal alles glaubwürdig nach einem Herzensprojekt. Dem Orm sei Dank!

