vor 41 Min.

Feministische Kunst in der Augsburger Altstadt: Das erwartet Besucher

Plus Die Arbeiten von 19 Augsburger Künstlerinnen sind unter freiem Himmel zu sehen. Interessierte können die Ausstellung noch bis zum 13. September besuchen. Was es mit den Kunstwerken auf sich hat.

Von Renate Baumiller-Guggenberger

Das feministische Kultur-Kollektiv "Mehrfrau" setzt mit der Open-Air-Ausstellung "Rosa Rahmen" rund um den Holbeinplatz sein erstes Zeichen und hat weitere ambitionierte Projekte im Auge. Im Fokus steht die Präsenz von Frauen im Kreativbereich und damit auch: das Bewusstsein für das Ungleichgewicht in der Musik- und Kunstwelt zu schärfen und zu verändern.

Stolz sein können die Frauen, die im Dezember 2019 in Augsburg die "Mehrfrau“ ins Leben riefen und heute als Team breit gefächert agieren, auf ihre trotz Corona erzielte Ausstellung. Wer bis einschließlich 13. September durch die Augsburger Altstadt flaniert, kann und sollte sich Zeit nehmen für jene 19 Exponate, die unter dem Titel "Rosa Rahmen" zum Bestand der Open-Air-Ausstellung gehören. "Indem wir die Farbe bewusst für eine feministische Kunstausstellung verwenden, wollen wir erstens zeigen, dass Farbcodes und Geschlechterzuschreibungen von der Gesellschaft konstruiert werden und kein Naturgesetz sind. Manche verbinden Rosa mit 'Mädchenhaftigkeit'; wir lassen Rosa eben für starke feministische Kunst stehen und hinterfragen zugleich, wieso die Farbe Rosa oft abgelehnt wird, weil sie als 'zu weiblich' gilt." Eines der Ausstellungsstücke ist trotz stabiler Verankerung von einem der Geländer am Vorderen Lech schon gestohlen worden.

QR-Codes und Website: Besucherinnen und Besucher können zusätzlich digitale Originale entdecken

In Summe belegen die Arbeiten den Facettenreichtum der Künstlerinnen, die Fotografie, Grafik, Modedesign, Lyrik, Songtexte (etwa Hanna Sikasas "Freedom"), Musikvideos und Tattoos (von Clara Teresa) produzieren. Individuell formulieren alle beteiligten Frauen ihre Wahrnehmungen, Wünsche, Analysen und/oder Visionen zum Themenkomplex Weiblichkeit, Frau-Sein, Rollenverhalten, Diskriminierung.

Präsentiert werden nicht nur die meist in DIN A3 gerahmten Kunstwerke, sondern über QR-Codes oder via Website digitale Originale sowie der künstlerisch-biografische Background aller Beteiligter. Ala Cyas einfühlsamer "The Warriors Song" etwa, der mit magischen Klängen das Thema Mut zu Neuanfang umkreist, gehört ebenso dazu wie der gesamte "Monolog zwischen Licht und Lüftung", in dem sich die Politik- und Literaturwissenschaftlerin Annegret Liepold mit dem Unsichtbar-Sein beschäftigt.

Dies ist immer wieder das Stichwort für die unaufgeregten Initiatorinnen, die wie Jana Hauser, Tanja Blum, Veronika Kleiner und Julia Merkel durch persönliche Erlebnisse zu Strategien des Veränderns im Kollektiv motiviert werden. Ihre Visionen und Projektideen kommunizierten die jungen Künstlerinnen auch über die Social-Media-Kanäle in die Welt.

"Mehrfrau": Das Kollektiv plant für die Zukunft auch Workshops

Ob in der Musikbranche, in Ausstellungen oder den Entscheidungsgremien der Kultur- und Kreativwirtschaft: Überall empfinden sich Frauen als unterrepräsentiert. So will „Mehrfrau“ – das Kollektiv wird derzeit in einen Verein überführt, um die bürokratischen Prozesse zu vereinfachen, wenn es zum Beispiel um Fördermittel geht – zukünftig auch zweigleisig agieren. Neben dem Aufbau eines starken und vielseitigen Künstlerinnen-Netzwerks, aus dem heraus Events und Projekte veranstaltet sowie Fördermaßnahmen generiert werden sollen, steht die Entwicklung von Workshop-Angeboten an – wie etwa ein im Herbst mit einer Tontechnikerin geplanter Kurs.

Wie stark hat Corona den Start des Kollektivs ausgebremst? "Eigentlich gar nicht so sehr", meint Jana Hauser. Denn im Grunde habe die Not auch erfinderisch gemacht und die Idee zur aktuellen Open-Air-Ausstellung gebracht. Interessierte können die "Mehrfrauen" über www.mehrfrau-kollektiv.de kontaktieren. Nur auf der Bühne gilt: Women only! Im Organisationsteam und fürs Publikum heißt es dagegen: Alle (sozialen) Geschlechter willkommen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen