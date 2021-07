Die Filmfestspiele von Cannes wollen ein Zeichen setzen

Inmitten der Pandemie präsentiert sich Cannes als Leuchtturm der Kinokultur. Aber noch glauben nicht alle an das Licht, wie ein Blick hinter die Kulissen zeigt.

„In der Welt gibt es noch eine große Nervosität. Aber hier wieder in Cannes zu sein, ist für mich mit einem Staunen verbunden: Dass man wieder da ist, dass man Signale in die Welt senden kann, und dass die Kultur wieder laut wird.“ Die Bewegtheit in Iris Berbens Stimme ist spürbar. Am Vortag war die deutsche Darsteller-Ikone bei der Eröffnung der Filmfestspiele von Cannes dabei, und das Schaulaufen auf dem roten Teppich und im Festpalast ließ eine enthusiastische Leichtigkeit erkennen.

Da posierten Stars wie Marion Cotillard maskenfrei mit den Fans, dort umarmte Jurypräsident Spike Lee den Festival-Chef Thierry Fremaux, und bei der Zeremonie selbst paradierten binnen weniger Minuten Jodie Foster, Pedro Almodóvar und Bong Joon-ho über die Bühne, während das star-bestückte Publikum im dicht besetzen Saal – wiederum weitgehend ohne Maske – applaudierte. Auch der Eröffnungsfilm, das Musical „Annette“ beschwor die visionäre Macht des bildlichen Erzählens mit einer opernhaften Opulenz und einem Hauptdarsteller Adam Driver, der so viel physische und mentale Präsenz verstrahlte, als würde sich die Lockdown-gehemmte Kraft aller Schauspieler explosionsartig in neuer Freiheit entfalten.

Das Wettbewerbsprogramm von Cannes wird auch von den Granden des französischen Films geprägt

So scheint Cannes die selbst zugedachte Rolle erfolgreich zu spielen: der Filmkultur nach Zeiten der Blockade neue Bahn zu brechen. Diese These bestätigt auch das Wettbewerbsprogramm, das zum einen von den Granden des französischen Films geprägt wird – Leos Carax, der mit „Annette“ seinen ersten Film nach neun Jahren vorlegt, François Ozon, Bruno Dumont oder Jacques Audiard. Hollywood schickt immerhin Wes Anderson, Sean Penn und auf der Darsteller-Seite Matt Damon ins Rennen. Hinzu kommen Größen des Kunstkinos wie Nanni Moretti oder Asgar Farhadi, während die Kontroversen-Sparte von Paul Verhoeven („Basic Instinct“) mit einem Drama über eine lesbische Nonnenbeziehung Anfang des 17. Jahrhunderts bespielt wird. Die Stimmung der Branchenbesucher wirkt aufgekratzt. Die deutschen Koproduzenten des Eröffnungsfilms etwa erzählen gut gestimmt vom Bündel der nächsten Projekte, die alle in Produktion gehen sollen.

Doch Berben, die als Markenbotschafterin von L’Oréal präsent war, spricht nicht umsonst von einer Grundnervosität. Bei näherem Hinsehen ist die schon an Kleinigkeiten erkennbar. Anders als die prominenten Premierengäste behalten die Fachbesucher der Pressevorführungen brav ihre Masken auf. Die Zahl der Zuschauer, die ihre Idole am roten Teppich bejubeln, ist überschaubar. Bei weniger prominent besetzte Premieren wirken die Gäste fast schon verloren. Und die bisher gezeigten Filme präsentieren sich keineswegs als überschwänglich optimistische Jubelarien aufs Leben.

Es gibt ziemlich düstere Filme zu sehen

„Annette“ etwa ist effektiv ein düsteres todesschwangeres Melodram, das seinen Protagonisten ohne eine Perspektive der Hoffnung entlässt. Bitter ist der Blick auf die sozialen Realitäten in „Ahed’s Knee“ des israelischen Regisseurs Nadav Lapid. Der Titel von Ozons „Everything Went Fine“ lässt sich als sarkastisch bewerten, geht es hier doch um einen 85-jährigen Protagonisten, der sich nach dem selbstbestimmten Tod sehnt. Und wenn dessen fitness-bewusste Tochter (Sophie Marceau) sich zwischendrin einen Virus einfängt, mit dem sie laut ärztlicher Empfehlung ihren Vater nicht besuchen sollte, lässt sich der Beiklang der Gegenwart nicht überhören.

Ein Paradeexempel der Widerstandskraft ist Val Kilmer, dessen Leben in der Dokumentation „Val“ schonungslos ausgebreitet wird, und doch lässt sich selbst dieser Film auch als Dokument der körperlichen Zerstörung und mentalen Selbstzerstörung sehen.

Manche Stars scheuen die Gespräche mit der Presse

Die Nervosität scheint sich auch auf das Star-Personal des Festivals zu erstrecken. Adam Driver und Matt Damon etwa wagen es – zum Teil aufgrund der Abstands-Gebote – kaum, sich den Pressevertretern zum Gespräch zu stellen, obwohl diese entweder zweimal geimpft oder sich im Zweitagestakt testen lassen müssen. Glamouröse Party-Spektakel, eines der Markenzeichen von Cannes, sind Mangelware oder finden nur in stark reduzierter Version statt. Immerhin: Die abgebrühten Veteranen von Cannes scheuen die Konfrontation mit der pandemischen Realität nicht. Ob ein Oliver Stone, 74, oder ein Paul Verhoeven, 82, sie alle stellen sich der Öffentlichkeit.

Für Iris Berben freilich wird erst Cannes 2022 seinen vollen Reiz entfalten. Denn dann dürfte sie in ihrer ureigenen Funktion als Schauspielerin über den roten Teppich gehen - als Teil des Ensembles von „Triangle of Sadness“, von Goldene Palmen-Gewinner Ruben Östlund, das für dieses Festival nicht rechtzeitig fertig wurde. Die schwarze Komödie erzählt vom Überlebenskampf unter Superreichen, die auf einer abgeschiedenen Insel stranden. Bleibt zu hoffen, dass dies nicht eine Metapher für Cannes 2021 wird.

