Sopranistin Olga Peretyatko: Voller Unschuld – und voller List

Plus Bei ihrem Auftritt in Bad Wörishofen reißt die russische Sängerin erst musikalisch und dann auch szenisch hin.

Wem der Vorrang gebührt, dem Wort oder dem Ton, dies ist eine uralte Debatte in der Operngeschichte. Wie wesentlich auf der Bühne aber auch die Balance zwischen Gesang einerseits, Schauspielkunst mit Mimik, Gestik, Körpersprache andererseits ist, das ließ sich nun trefflich beim Arienabend Olga Peretyatkos im Bad Wörishofener Kurhaus anlässlich des Festivals der Nationen studieren.