Die Königin auf der Bühne: Elina Garanca in Salzburg

Plus „Fausts Verdammnis“ von Berlioz erklingt bei den Salzburger Festspielen als ein Sängerfest – eingeebnet wird das jedoch in dramatischer Hinsicht.

Aus Goethes „Faust“ ein musikalisches Drama für lediglich drei Protagonisten zu destillieren, dafür braucht es Mut zur Lücke und Umdeutung. Hector Berlioz hatte diesen Mut, komponierte seine rund zweieinhalbstündige dramatische Legende „La Damnation de Faust“ als eine Folge von Phantasmagorien – und, dramaturgisch klug, als eine Folge von Tanz, Lied, Sakralgesang, Fuge, Marsch, Ballett, Engels-Chor. Diverse Genres aus der angewandten Musik bestimmen wie selbstverständlich Fausts Sturz in die Hölle und Marguerites Fahrt in den Himmel.