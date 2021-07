Spike Lee ist ein genialer Regisseur und Aktivist

Spike Lee ist Jury-Präsident beim Filmfestival in Cannes. In all seinen Filmen tritt er gegen Rassismus ein. Seinen Konkurrenten droht er auch schonmal mit dem Baseballschläger

Manch einer könnte Spike Lee für einen schlechten Verlierer halten: Als sein Film Blackkk Klansman bei den Oscars 2019 gegen Greenbook verliert, stürmt er wütend aus dem Saal. 1990 hatte er schon an gleicher Stelle gegen gegen Miss Daisy und ihr Chauffeur verloren. „Da ist mir aufgefallen, dass die Oscars egal sind. Wer wird in zwanzig Jahren noch Miss Daisy und ihr Chauffeur gucken“, sagt er den Reportern. Als sein Film Do the right thing 1989 in Cannes gegen Sex, Lügen und Video verliert, sagt er den Reportern auf dem roten Teppich: „Jurypräsident Wim Wenders ist besser vorsichtig. Irgendwo tief in meinem Kleiderschrank habe ich einen Baseballschläger mit seinem Namen drauf.“

Spike Lee macht Rassismus zum Thema in seinen Filmen und sonst überall

Aber der Eindruck täuscht: Lee ist seit Jahrzehnten ein leidenschaftlicher Aktivist für die Rechte schwarzer Menschen. Miss Daisy und Greenbook standen beide in der Kritik, weil sie die Jim-Crow-Ära in den USA nicht kritisch genug betrachtet hatten. Da hat die Niederlage doppelt geschmerzt. Auch weil die Filme, mit denen er verloren hatte, von vielen als die besten des Jahres oder sogar des Jahrzehnts gesehen wurden. Und die Niederlage in Cannes? Lee pflegt seit Jahrzehnten eine Privatfehde mit Wim Wenders.

Spike Lee zeigt seine Love-Hate-Ringe aus seinem Film «Do The Right Thing». Foto: Jordan Strauss/Invision/AP (dpa)

In diesem Jahr muss Spike Lee nicht mit einer Enttäuschung in Cannes rechnen. Schließlich ist er als erster Afro-Amerikaner Jury-Präsident der Filmfestspiele. Auch hier lässt er es sich nicht nehmen auf die Unterdrückung dunkelhäutiger Menschen zu verweisen: Den ersten Auftritt in der neuen Funktion absolvierte in einer Schirmmütze mit der Aufschrift 1619. Das Jahr in dem die ersten Afrikaner in Amerika versklavt wurden.

Jury-Präsident Spike Lee mit den Jurymitgliedern Maggie Gyllenhaal (l-r) Jessica Hausner, Mati Diop und Melanie Laurent. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Das Thema Rassismus zieht sich durch alle seine Filme. Von Do the right thing über Konflikte zwischen Schwarzen und Weißen in Brooklyn, über eine Filmbiografie über den radikalen Bürgerrechtsaktivisten Malcolm X, bis hin zu seinem jüngsten Film Da 5 Bloods über Schwarze, die in Vietnam für die USA kämpfen und zu Hause Bürger zweiter Klasse sind. Besonders charakteristisch an seinem Stil: Seine Kamerafahrten, mit denen er den Eindruck erweckt, dass seine Figuren durch die Szene schweben.

Spike Lee wuchs in den segregierten Südstaaten auf

Spike Lee wurde 1957 in Georgia als Shelton Jackson geboren. Sein Vater war Jazzmusiker und seine Mutter, die ihm den Spitznamen Spike gab, Lehrerin. Schwarze gingen dort damals noch auf getrennte Schulen, wurden in vielen Restaurants nicht bedient, mussten im Bus hinten sitzen und wurden gelegentlich gelyncht. „Auch heute werden Schwarze noch gejagt, wie die Tiere“, gab Lee vor Kurzem mit Blick auf George Floyd und andere Opfer von Polizeigewalt zu bedenken. Ob Lees Familie wegen der Diskriminierung nach New York umzog, ist nicht verbürgt. Dort wuchs Lee auf und lässt dort auch die meisten seiner Filme spielen. Seit 1993 ist er mit der Filmproduzentin Tonya Lewis verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder und leben in Manhattan.

