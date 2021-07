Halbzeit in Cannes: Den Mutigen gehört das Festival

In Cannes zeigt der aktuelle Festspieljahrgang, dass das gern totgesagte Kino recht lebendig ist. Auch deshalb, weil die Filmemacher diversen Widrigkeiten zu trotzen verstehen.

Mit seinen inzwischen 82 Jahren beweist Regisseur Paul Verhoeven erstaunliche Standfestigkeit. Lesbische Sexspiele, blutige Jesus-Visionen und Verbrennungsszenen mit vitaler Leichtigkeit zu inszenieren und damit den Festivalbetrieb von Cannes mit Gesprächsstoff zu versorgen, das muss man erst mal fertigbringen. Zwei Tage nach der Premiere seines neuen Films „Benedetta“ wirkt der Holländer aber etwas angeschlagen: „Ich habe noch nie so viele Interviews gegeben.“ Zumal er sich in den Gesprächen und Konferenzen immer wieder gegen den „moralischen Rigorismus“ der Zeiten zur Wehr setzen und darauf hinweisen muss, dass er wahre historische Begebenheiten bebildert habe.

Regisseur Sean Penn präsentiert in Cannes "Flag Day", eine Vater-Tochter-Geschichte

Aber immerhin: Verhoeven lässt sich dadurch nicht ins Bockshorn jagen, plant unter anderem einen richtigen Jesus-Film. Und den Mut, Widrigkeiten zu trotzen, teilt er auch mit anderen Kollegen in Cannes. Sean Penn etwa, der mit seinem Ärzte-ohne-Grenzen-Melodram „Last Face“ vor sechs Jahren von der Kritik regelrecht zerfetzt wurde. Ein Debakel, das dazu führte, dass sein Film kaum Zuschauer fand. Seine Konsequenz? Er präsentierte hier seine nächste Regiearbeit „Flag Day“. Und nicht nur das, er lieferte auch noch seine Tochter Dylan, die hier ihre erste große Hauptrolle spielt, ans Messer.

Immerhin, das Wagnis ging gut. Zwar sorgt die Geschichte über einen kriminellen Vater und seine Tochter, die ihre eigene Identität zu finden sucht, nicht für Begeisterungsstürme, aber zumindest wohlwollende Kritiken. Und prompt zeigt sich der 60-Jährige im Interview so gut gelaunt, als sei er gerade einem Jungbrunnen entstiegen. Unbeeindruckt von den alten Wunden wird er regelrecht enthusiastisch, wenn er auf den cineastischen Nimbus von Cannes zu sprechen kommt.

Ausgedehnte Nacktszenen in der Literaturverfilmung "Mothering Sunday" mit Josh O´Connor

Auf andere Weise risikofreudig erweist sich der englische Darsteller Josh O’Connor, besser bekannt als Prinz Charles in „The Crown“, indem er in der Romanverfilmung „Mothering Sunday“ zusammen mit seiner Partnerin Odessa Young ausgedehnte Nacktszenen absolviert – deren dramaturgische Notwendigkeit seine Regisseurin Eva Husson wortreich erklärt.

Regisseur Pahah Panahi wiederum trotzte den iranischen Autoritäten, die seinem Vater, dem gefeierten iranischen Autorenfilmer Jafar Panahi, ein Reiseverbot erteilten, und legt in der Nebenreihe „Quinzaine des Réalisateurs“ seinen Film „Hit the Road“ vor, mit dem er nach eigenem Bekunden die einheimischen Behörden nicht begeistern dürfte. Anders als das Fachpublikum in Cannes, das sein Langfilmdebüt lauter bejubelte als die meisten Wettbewerbsfilme.

Vielleicht kann man es ebenso als gewagt bezeichnen, dass der finnische Regisseur in „Compartment No. 6“ seine beiden Protagonisten den Großteil des Films in einem Zugabteil platziert. Auch hier lohnte sich der Mut. Schon wird das Zweipersonen-Stück im Atemzug mit Richard Linklaters „Before Sunrise“ (1995) genannt und sogar als potenzieller Palmen-Gewinner gehandelt.

Masken zum Schutz vor der Pandemie gehören in Cannes zur Etikette

Mut zum Risiko – wer dächte in diesem Zusammenhang nicht an die Pandemie, zumal im Zusammenhang mit einem Filmfestival mit internationalen Gästen? Will man der Festivalleitung Glauben schenken, so ist die Zahl der entdeckten Infektionen minimal. Vorführungsbesucher setzen inzwischen brav ihre Masken auf. Auch bei Interviews gehören die in der Regel zur Etikette – nur die Stars dürfen Gesicht zeigen. Und der prominenteste Fall einer Erkrankung – Bond-Girl Léa Seydoux – fing sich das Virus in Paris ein und hat Cannes noch gar nicht erreicht.

So gesehen scheint sich für das Festival bislang der Mut zum Risiko gelohnt zu haben. Und wer glaubt, dass das Kino in diesen Zeiten Schlagseite bekommen hat, der muss nur mit dem schottischen Dokumentarregisseur Mark Cousins („The History of Film“) sprechen, der hier gleich zwei neue Arbeiten präsentiert. Seine enthusiastische Überzeugung von der Lebens- und Innovationsfähigkeit des filmischen Erzählens ist vielleicht sogar noch aussagekräftiger als alle grandiosen Zeremonien von Cannes.

Aus aktueller Sicht ist der Balanceakt des Festivals also geglückt, und mancher Festivalteilnehmer, der nur einen kürzeren Aufenthalt buchte und jetzt schon wieder abreist, könnte das bereuen. Und doch geht es nicht ausschließlich um ästhetisch-glamouröse Höhenflüge. Die Protagonisten der Branche sind erwiesenermaßen auch nur Menschen mit entsprechenden Bedürfnissen. Stellvertretend für viele spricht Produzentenlegende Jeremy Thomas („Der letzte Kaiser“): „Ich möchte hier einfach wieder Menschen sehen.“

