Forschung

vor 34 Min.

Musikwirtschaft gehört zu den Umsatzbringern

Plus Eine große Studie hat untersucht, welche ökonomische Bedeutung die Musikwirtschaft hat. Die Branche ist kleinteilig, komplex und stark von der Pandemie betroffen.

Von Richard Mayr

So viel Umsatz wie ein Großunternehmen, auch entsprechend viele Arbeitskräfte – nämlich fast 2000. Die Musikwirtschaft in Augsburg setzte in ihrem Kernbereich 52 Millionen Euro um – im Jahr vor der Corona-Pandemie. Womit auch in Zahlen bewiesen ist, was in den Kulturreferaten der größeren deutschen Städte schon lange zu hören ist: Dass der Kulturbereich nicht nur ein Subventions- und Zuschussbetrieb ist, nein, sondern dass unter dem Schlagwort „Kreativwirtschaft“ auch erhebliche Umsätze erwirtschaftet werden. Möglich machte diesen Blick auf die wirtschaftlichen Kennzahlen des Musikbetriebs eine groß angelegte Studie, für die sich Augsburg, Bremen, Köln, München, Region Hannover, Region Stuttgart sowie die Bundesländer Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt zusammengeschlossen haben, in Auftrag gegeben von der Initiative Musik und dem Musikzentrum Hannover und durchgeführt von Sound Diplomacy.

