Friedgard Kurze ist tot - Sie gab Schnatterinchen die Stimme

Sie war die Erfinderin und Sprechen von Schnatterinchen. Kürzlich ist die Puppenspielerin und Sprecherin Friedgard Kurze im Alter von 90 Jahren gestorben.

"Nak-nak": So begannen die meisten Sätze der gelben Ente namens Schnatterinchen aus dem DDR-Kinderprogramm. Nun ist die Erfinderin und Stimme der kleinen Fernsehente Schnatterinchen, Friedgard Kurze, gestorben. Der Enkelsohn der Schauspielerin und Sprecherin teilte am Montag mit, dass Friedgard Kurze bereits am 19. Mai im Alter von 90 Jahren in Berlin gestorben ist, kurz vor ihrem 91. Geburtstag.

Friedgard Kurze begleitete Generationen von DDR-Fernsehzuschauern beim Abendritual. So hat Kurze im Ost-Kinderfernsehen dem Plappermaul Schnatterinchen beim "Abendgruß" des "Sandmännchen" ihre Stimme verliehen. Schon seit Ende der 50er Jahre führte und sprach sie die gelbe Entenpuppe. Später kam ihr Partner, der Kobold Pittiplatsch dazu.

Die Puppenspieler Heinz Schröder und Friedgard Kurze 1991 in Berlin. Bild: Hubert Link (dpa)

Friedgard Kurze tot: Das Schnatterinchen ist ihr Erbe

Schnatterinchen trat zum ersten Mal 1959 in der der Sendung "Meister Nadelöhr" auf. Geschaffen wurde sie von Friedgard Kurze und ihrem Puppenspielerkollegen Heinz Schröder. Ihr Dialogpartner, der Kobold "Pittiplatsch" folgte im Jahre 1962. Bis zur Wiedervereinigung Deutschlands waren sie ein eingespieltes Team. Doch 1991 wurde der Deutsche Fernsehfunk (DFF) und damit das einstige DDR-Fernsehen abgewickelt. Das läutete vorerst auch das Ende der TV-Geschichten rund um Pittiplatsch und Schnatterinchen ein. Heinz Schröder tourte daraufhin mit einem kleinen "Pittiplatsch-Ensemble" und Bühnenprogramm durch das Land. Friedgard Kurze war hierbei aber nicht mehr involviert. Nach der Wende trat sie immer wieder als Sprecherin für Kindergeschichten und Hörspiele auf.

Das "Sandmännchen" ist eine von ganz wenigen DDR-Sendungen, die es noch gibt - im KiKa, im RBB und im MDR. Dort sind die Puppen "Made in DDR" noch immer zu sehen. Dabei handelt es sich jedoch um Wiederholungen der alten Folgen. Neue Episoden sollen nun erstmals seit 1991 wieder entstehen, kündigte der RBB kürzlich an. Es seien 13 neue Geschichten mit Pitti, Schnatterinchen und Moppi geplant.

Pittiplatsch und Schnatterinchen waren neben dem Sandmännchen die zentralen Puppenfiguren des Ost-Fernsehens. Die Entenfigur des Schnatterinchen verkörpert fast ausschließlich gute Eigenschaften. So ist sie stets freundlichen, hilfbereits und höflich, aber auch dafür bekannt besserwisserisch zu sein. Ihr charakteristisches "Nak-nak" wird als Grund dafür genannt, dass Ostdeutsche Enten mit "nak-nak" statt dem in Westdeutschland gebräuchlichen "quak-quak" nachahmen. Außerdem gingen typische Phrasen der Sendung in den allgemeinen Sprachgebrauch, der in der DDR aufgewachsenen Bevölkerung ein. So ist beispielweise Pittiplatschs Spruch "Ach du meine Nase!" Bestandteil der Torhymne des Eishockeyclubs Eisbären Berlin. (AZ/dpa)

