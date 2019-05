"Game of Thrones" konnte am Ende nur scheitern

Plus Der Hype um die letzte Staffel von "Game of Thrones" war gewaltig. Doch die Macher hatten keine Chance, den Stoff zu einem gelungenen Ende zu bringen.

Höher kann die Messlatte nicht liegen, größer der Hype nicht sein: Vom größten Serienfinale aller Zeiten war vor sechs Wochen die Rede, als die achte und letzte Staffel der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ auf Sendung ging. Und nun, nachdem am Montag mit Folge 73 das ausschweifende Handlungsgefüge ein Ende gefunden hat, herrscht Katerstimmung unter den Fans der Serie, fordern einige, diese Geschichte neu zu verfilmen. Was ist da schief gelaufen?

Dazu genügt ein Blick zurück an den Anfang der Serie. 2011 begann der amerikanische Bezahlsender HBO die überaus erfolgreiche und innovative Fantasy-Buchreihe von George R. R. Martin zu verfilmen. Der amerikanische Autor, der früher selbst ein Fernseh-Mann gewesen war, hat 1996 begonnen, eine eigene ferne Fantasy-Welt zu schaffen, die lustvoll mit den Genre-Regeln bricht. Bei Martin kommen die Charaktere, die dem Gut-Böse-Schematismus der üblichen Fantasy-Moral folgen, so gut wie immer unter die Räder. Seine Welt ist komplex wie unsere, seine Charaktere sind keine Ideal-Projektionen, keine Aragorns und Frodos wie in Tolkiens Herr der Ringe, sondern Misch-Wesen, Menschen, die Laster und Fehler haben und sich verändern können.

Anfangs wollte Martin eine Trilogie schreiben, als er 1998 den zweiten Band vorlegte, war ihm klar, mehr Platz für die Geschichte zu benötigen, dachte er schon an einen sechsbändigen Zyklus. Als er 2005 den vierten Band „A Feast For Crows“ veröffentlichte, war von sieben Büchern die Rede. Martins Stoff explodierte. Da war so vieles angerissen, angedeutet, fing diese ferne Welt an so vielen verschiedenen Stellen zu leuchten an, dass der Platz dafür hinten und vorne nicht reichte. Knapp 700 Seiten hatte der erste englische Band, die nächsten Bücher nahmen alle die 1000 Seiten Grenze (weshalb in der Übersetzung aus einem Originalband immer zwei Deutschsprachige wurden). Es waren spannende Wälzer; aber als Martin sich an den vierten Band machte, sprengte der Stoff diese Dimension, sodass Martin zu einem ungewöhnlichen Kniff griff: Der Autor teilte das Buch in zwei 1000-Seiter. 2011 legte Martin die zweite Hälfte von Band vier als Band fünf vor. Fortan hieß es, dass sieben Bücher nötig seien.

"Game of Thrones": Die Handlung uferte in alle Richtungen aus

Genau in dem Jahr, in dem Martins Leserschaft deutlich wurde, wie prallvoll diese Fantasy-Welt geworden war, wie sehr die Handlung in alle Richtungen ausuferte, wie mit jedem neuen Charakter neue Fragen aufkamen, die neue Kapitel nach sich zogen, wechselte der Stoff das Medium, fing HBO mit seiner höchst erfolgreichen Fernsehserie ein. Weil das schon mit der ersten Staffel, die das erste Buch nacherzählte, ein Riesenerfolg wurde, folgten im Jahresrhythmus die neuen Staffeln.

Anfangs dachten sich die Fans der Bücher noch, dass Martin durch die Verfilmung und den daraus erwachsenden Druck, seine epische Erzählung zeitnah zu beenden, das Veröffentlichungstempo wieder erhöhen würde. Zuvor war die Zeitspanne von Buch zu Buch immer weiter angewachsen. Möglich, dass Martin selbst das auch glaubte, als er der Verfilmung zustimmte.

Und an dieser Stelle entstanden die Probleme, mit denen das Serienpublikum nun bei der letzten Staffeln konfrontiert war. Die Vorlage war nicht fertig, der Autor sprach von sieben Bänden, allerdings zeichnete sich schon ab, dass die Handlung ausuferte. Was wiederum hieß, dass die Drehbuchschreiber nicht wussten, wie sich alles am Ende auflöste, welche Stränge eine wie große und wichtige Rolle spielen würden und ob es nicht besser wäre, manche Elemente gänzlich zu streichen.

Im Fokus der Romane steht die Geschichte des Adelshauses Stark, die im Norden von Westeros beherrschen. Ihre Hauptwidersacher sind die Lannisters. Zwischen ihnen und den anderen fünf Herrscherhäusern entspinnt sich eine Intrige um den Königsthron, bei dem die Starks fürchterliche Niederlagen und Rückschläge hinnehmen müssen. Gleichzeitig droht aus dem Norden die Invasion unheimlicher Kräfte, und in Übersee sammelt die Tochter des vor Jahrzehnten ermordeten Königs eine Armee.

Erzählt wird in den Büchern abwechselnd aus der Perspektive einzelner Figuren – dadurch kommt das Ganze nie als Ganzes in den Blick, sondern als Mosaik, wobei jedes Teil eine andere Färbung trägt. Die große Geschichte scheint dadurch immer nur im Kleinen auf – ein geniales Erzählprinzip für den Stoff – letztlich aber auch der Grund, dass die Verfilmung in den letzten Staffeln an ihre Grenzen gestoßen ist.

Als die Fernsehserie das letzte Buch von Martin verfilmte, den fünften Band, spürte man schon, dass die zehn knapp einstündigen Serienfolgen zu wenig Zeit für die nötigen Details boten. Die Figuren schrumpften zu Handlungsträgern zusammen. Als die Serie gezwungen war, mit der sechsten und siebten Staffel die Handlung zu beenden, verstärkte sich dieser Eindruck dramatisch. Daran änderte auch der HBO-Entschluss auch nichts, die siebte Staffel nicht in zehn Folgen, sondern auf zwei Staffeln verteilt in 13 teilweise überlangen Episoden zu erzählen.

"Game of Thrones" liefert Enttäuschung mit Ansage

Überall war schmerzlich zu spüren, dass nur noch im Zeitraffer den großen Plotlinien hinterhergehechelt wurde. Das kulminierte in dem Moment, auf den die Zuschauer eine Ewigkeit vorbereitet wurden. Die unbezwingbare Eismauer im hohen Norden war in der vierten Staffel noch der Schauplatz für eine Schlacht, die eine komplette Episode eingenommen hat. Als die Untotenarmee dieses letzte Schutzschild der Menschheit in der siebten Staffel überwand, war das den Serienmachern nur noch einen anderthalbminütigen Epilog wert. Da und in vielen anderen Fällen auch passten die Gewichtungen überhaupt nicht mehr zusammen. Auch wenn es immer wieder grandiose Bilder und Szenen in den letzten beiden Staffeln gab, wirkte das alles im Vergleich zum Vorigen nur noch wie grobe Skizzen.

Peter Dinklage as Tyrion Lannister in einer Szene der 73. Episode "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer". Bild: Helen Sloan/HBO/Sky/dpa

Eine Enttäuschung – aber mit Ansage, nicht unerwartet. Deshalb kann hinterher auch einfach festgehalten werden, wie gelungen der Anfang war – vor allem wegen der ersten vier Staffeln hat diese Serie Fernsehgeschichte geschrieben.

Offen bleibt die andere Frage: Gelingt es Martin, seinen Zyklus zu beenden? Denn die oben genannten Gründe, betreffen auch seine Bücher. Mittlerweile lässt der sechste Band, der im Original „Winds of Winters“ heißen soll, schon acht Jahre auf sich warten – einen Veröffentlichungstermin gibt Martin immer noch nicht bekannt. Auch wenn der Autor beteuert, die Reihe zu vollenden, ist es gut möglich, dass dieses Mammutwerk ein Fragment bleibt, wenn die Erzählung sogar den XXL-Rahmen, den Martin sich dafür gegeben hat, sprengt.

Lesen Sie auch: Stimmen und Kritik zum GoT-Finale: "Frust bei den Fans"

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.