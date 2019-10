27.10.2019

„Giselle“ am Staatstheater

Ballettchef Ricardo Fernando gibt Adolphe Adams Klassiker „Giselle“ am Staatstheater Augsburg ein neues Gewand. Das passt nur teilweise.

Es ist d e r Klassiker des romantischen Balletts, Adolphe Adams „Giselle“, 1841 in Paris uraufgeführt und seitdem auf den Bühnen der Welt ein Publikumsrenner – ob in seiner streng klassischen Form, die den damals aufkommenden Spitzentanz feiert, oder in modernen Bearbeitungen wie sie der schwedische Choreograph Mats Ek oder sein britischer Kollege Akram Khan vornahmen. Sie verlegten die Handlung wahlweise ins Irrenhaus oder eine Textilfabrik in Bangladesch.

Auch Augsburgs Ballettchef Ricardo Fernando kleidet den Klassiker für das Staatstheater Augsburgs in ein neues Gewand, modernisiert allerdings behutsam. Er verzichtet auf Spitzenschuhe und choreografiert in einer Bewegungssprache die neoklassisches mit zeitgenössischem Vokabular verbindet. Fernandos Giselle ist ein selbstbewusster Teenager und stirbt nicht an gebrochenem Herzen, weil sich herausstellt, dass ihr Liebster nicht der ist, der er vorgegeben hat. Vielmehr erwischt sie eine Kugel, als ihr eifersüchtiger Verehrer Hilarion in einen Streit mit ihrem Liebsten Albrecht gerät.

Mehr Pantomime als Choreografie

Trotz dieser Zuspitzung fehlt es dem ersten Akt in Fernandos Bearbeitung allerdings deutlich an Spannung und Intensität. Das resultiert vor allem daraus, dass er seinen Tänzerinnen und Tänzern das Tanzen verwehrt. Sie gehen, sie laufen, sie schreiten, sie springen und vollführen zu herrlichster Walzermusik Rundlauf am Holztisch. Ihr Handeln und Fühlen vermitteln sie mehr in gestenreicher Pantomime als in ausdrucksstarker und abwechslungsreicher Choreografie. Und das bei dieser Musik!

Erst im zweiten Akt, dem sogenannten „weißen Akt“, ändert sich dies. Im Todesreich der Wilis, den vor der Hochzeit enttäuschen Liebenden, zu denen in Augsburgs auch Männer gehören, wird furios getanzt. Und nun gewinnen auch die Tänzer Kontur: Ana Isabel Casquilho als ätherisch-schwebende Giselle, Gustavo Barros als stattlicher Albrecht, Nikolaos Doede als Hilarion, der sich die Seele aus dem Leibe tanzen muss. Vor allem aber die Herrscherin dieses Schattenreiches Myrtha, die Gabriela Zorzete Finardi mit gebieterische Kühle präzise und faszinierend auf die Bühne bringt.

Unter diesem Eindruck war der Jubel groß im Martinipark: für die Tänzer, für Choreograf Fernando und sein Team, vor allem aber für den zweiten Kapellmeister Ivan Demidov und die Augsburger Philharmoniker, die das Ballett zu einem musikalischen Ereignis machten.

