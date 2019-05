vor 2 Min.

"Godzilla 2": Die Vernichtung einer Legende

Es wurde ja schon viel Schlimmes angerichtet mit dem populärsten Monster der Kinogeschichte. Aber "Godzilla 2" ist sagenhaft ermüdend. Unsere Film-Kritik.

Von Martin Schwickert

Vor fünf Jahren erweckte Regisseur Gareth Edwards mit „Godzilla“ das populärste Kinomonster der Filmgeschichte zu neuem Leben. Während sein Vorgänger Roland Emmerich 1998 in seinem Remake allein auf zerstörerische Digitaleffekte setzte, orientierte sich Edwards an dem ersten Auftritt der Riesenechse in Ishiro Hondas Genreklassiker aus dem Jahre 1954.

Godzilla wuchs hier als Folgeprodukt von Atombombenversuchen im Pazifik zum Monster heran, das als tragische Figur angelegt war und letztlich zum Alliierten der Menschheit wurde. Edwards gelang mit pointierten digitalen Effekten ein poesievolles Monster-Movie, in dem nicht der Mensch, sondern der Ausgleich der Naturgewalten selbst den Untergang der Zivilisation vereitelte.

In Michael Doughertys Nachfolgewerk „Godzilla 2“ versucht die Menschheit nun eine friedliche Koexistenz mit den Riesenmonstern, die über den Globus verteilt eine erstaunliche Artenvielfalt erreicht haben. Ein hochgerüstetes Wissenschaftsunternehmen versucht die sogenannten Titanen zu erforschen und unter Kontrolle zu halten. Die Pläne werden von radikalen Umweltterroristen durchkreuzt, die mithilfe der Monster eine Art apokalyptischen Reinigungsprozess in Gang setzen wollen, um den Planeten vor der Klimakatastrophe zu bewahren.

"Godzilla 2" mit lautem Getöse in den Sand gesetzt

So krude wie das Story-Konzept gestaltet sich auch Doughertys Regiestil, der über 135 sagenhaft ermüdende Filmminuten ohne narrative Sinnproduktion von einer Zerstörungsorgie zur nächsten hetzt. Das Schauspieler-Ensemble hat in diesen überfrachteten, digitalen Schlachtengemälden wenig Entfaltungsmöglichkeiten und übt hingebungsvoll den erstaunt nach oben gerichteten Blick – die wichtigste Kernkompetenz für Angestellte eines Monsterfilms.

Echte Schwerstarbeit leistet hingegen das Orchester, das im Dauer-Fortissimo für Stimmung sorgen muss, wo das Drehbuch mit vorformatierten Dialogen und Null-Dramaturgie keine Spannung erzeugen kann. Nach Edwards interessanter Neuinterpretation setzt Dougherty sein „Godzilla“-Sequel mit lautem Getöse gründlich in den Sand – und schreibt schon am Drehbuch für ein weiteres Folgewerk, das unter dem Titel „Godzilla vs. Kong“ im nächsten Jahr in die Kinos kommen soll. Aber das muss nun wirklich nicht sein.

Wertung: 1 von 5

