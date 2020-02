07:57 Uhr

Google ehrt Else Lasker-Schüler heute mit einem Doodle

Auf dem Google-Doodle ist Else Lasker-Schüler in gleich zwei Versionen gesehen. Einmal in ihrem normalen Outfit und einmal in ihrem orientalischen Kostüm.

Die deutsch-jüdische Dichterin Else Lasker-Schüler wurde durch ihr Gedicht "Das blaue Klavier" bekannt. Google ehrt die erste Veröffentlichung des Werkes mit einem Doodle.

Else Lasker-Schüler gilt heute als herausragende Dichterin des Expressionismus. Bekannt wurde sie mit ihrem 1937 erschienen Gedicht "Das blaue Klavier". Das heutige Google-Doodle für Else Lasker-Schüler ehrt die erste Veröffentlichung des Werkes, das natürlich auch im veränderten Google-Logo eine große Rolle spielt.

Geboren wurde Else Lasker-Schüler als Elisabeth Schüler nahe Wuppertal am 11. Februar 1869. Sie war das jüngste von sechs Kindern. Sie galt als Wunderkind, mit vier Jahren konnte sie schon lesen und schreiben. Mit 13 Jahren starb ihr Bruder Paul. Sie heiratete den Arzt Jonathan Berthold Lasker und zog nach Berlin um.

Else Lasker-Schüler im Google Doodle: Die Dichterin floh nach Israel

Ihre Ehe hielt nicht. Sie freundete sich mit dem Male Franz Marc an. Im regen Briefwechsel schrieben und zeichneten sie sich gegenseitig kleine Bilder. Im Jahr 1933 wurde die jüdische Dichterin tätlich angegriffen. Nachdem man ihr 1938 die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt hatte, saß sie 1939 in Palästina fest.

In ihrem Exil war sie nicht sehr glücklich. Mit anderen deutschsprachigen jüdischen Schriftstellern hielt sie gemeinsame Treffen in Jerusalem ab, um Lesungen zu veranstalten. Doch diese wurden verboten, weil sie auf Deutsch stattfanden. 1944 erkrankte sie schwer. Nach einem Herzanfall am 16. Januar starb Else Lasker-Schüler am 22. Januar 1945. Sie wurde 75 Jahre alt. Begraben wurde sie auf dem Ölberg in Jerusalem.

Google-Logo im Doodle versteckt - Else Lasker-Schüler

Am 7. Februar 1937 wurde ihr Gedicht "Das blaue Klavier" erstmals veröffentlicht. Anlässlich des Datums gibt es heute ein Google-Doodle. Zu sehen ist das blaue Klavier auf dem Rücken des Kamels rechts im Doodle. Die Farbe Blau spielt in vielen ihrer Werke tatsächlich eine große Rolle, denn im Laufe ihrer Karriere schrieb und zeichnete sie über blaue Reiter, blaue Pferde, blaue Reiter auf blauen Pferden und eben auch über das blaue Klavier.

Das Doodle enthält laut Googles Beschreibung auch viele weitere Hinweise auf Werke von Else Lasker-Schüler. Möglicherweise ist Else Lasker-Schüler gleich zwei Mal auf dem Doodle zu sehen, denn die linke Darstellung erinnert doch recht stark an Lasker-Schüler in ihrem geliebten orientalischem Kostüm. (AZ)

