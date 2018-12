vor 5 Min.

Gottschalk bekommt Literatursendung im BR-Fernsehen Kultur

Thomas Gottschalk hat auch Spaß an der Literatur.

"Wetten, dass..?" ist schon lange Geschichte, aber Thomas Gottschalk hat noch einige Eisen im Feuer. Zu seiner "Radioshow" kommt jetzt eine Literatursendung hinzu.

Thomas Gottschalk bekommt eine Literatursendung im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks. Er soll viermal im Jahr mit Gästen über deren Neuerscheinungen und andere Kulturthemen sprechen.

"Es geht um einen neuen Zugang zum Thema Literatur und darum, Bücher einem breiteren Publikumskreis zu erschließen", sagte der Intendant des Bayerischen Rundfunks (BR), Ulrich Wilhelm, in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. Los gehen soll es im Frühjahr.

Gottschalk (68) hatte seine Karriere als Radio- und Fernsehmoderator in den 70er Jahren beim BR begonnen. "Ich habe erlebt, dass Thomas Gottschalk unverändert Strahlkraft hat und Menschen mitnehmen kann", sagte Wilhelm. "In unserem Hörfunkprogramm Bayern 1 präsentiert er seit Anfang 2017 in seiner 'Radioshow' jeden Monat drei Stunden lang die großen Hits der Rock- und Popgeschichte und hat damit einen großen Programmerfolg."

Gottschalk selbst verwies laut BR-Mitteilung auf sein Lehramtsstudium und sagte: "Zum Lesen haben die meisten heute eine App – ich habe zumindest drei Semester Germanistik." Und mit Blick auf den Verlust seines Hauses in Kalifornien vor kurzem infolge der Waldbrände sagte er: "Auch wenn mir das keiner glaubt: Bevor beide verbrannten, war mein Bücherschrank größer als mein Kleiderschrank. Was ich getragen habe, ist weg - was ich gelesen habe nicht!" (dpa)

