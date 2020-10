vor 50 Min.

"Große Erwartungen" von Geert Mak: Europa im 21. Jahrhundert

Plus Der Niederländer erklärt in diesem vorzüglichen Buch, warum das Ende der bürgerlichen Kultur, von Aufklärung und Demokratie droht

Von Harald Loch

Die Computer sind am ersten Tag des 21. Jahrhunderts nicht wie befürchtet abgestürzt. Aber die ersten zwanzig Jahre dieses dritten Jahrtausends haben andere, unerwartete Abstürze erlebt. Von den Twin Towers in New York bis zu der Weltwirtschaftskrise mit milliardenschweren Bankenrettungen, dem Zusammenbruch europäischer Volkswirtschaften oder dem Abschuss einer aus Malaysia nach Amsterdam fliegenden Boeing 777 von ost-ukrainischem Boden aus. Samt Folgen für den „europäischen Traum“ nachzulesen ist das in dem vorzüglichen Buch „Große Erwartungen“ des niederländischen Publizisten Geert Mak.

Für ein früheres Werk hatte er 2008 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung erhalten. Auch in diesem neuen Buch verständigt er sich über die letzten 20 Jahre in Europa durch intensive Reisen, die ihn von Kirkenes hinter dem Nordkap an der norwegisch-russischen Grenze bis an viele angesagte und abgelegene Orte Europas führten. Und überall trifft er Menschen und ihre Geschichten. Das ist abwechslungsreich, dramaturgisch gekonnt und glänzend geschrieben.

Die Bankenkrise - ein Wendepunkt in der Geschichte der Europäischen Union

Ein Kabinettstück dieser Art, Zeitgeschichte zu schreiben, gelingt Mak etwa im „Stevens“ überschriebenen Kapitel. Der war in leitender Stellung bei der belgisch-niederländischen Fortis Bank tätig und kommt gleich zur Sache: „Moral? So böse sich das auch anhört, es ist ein großer Irrtum zu glauben, dass Banken etwas wie Moral kennen.“ Stevens entwickelt in der Folge ein großartiges Binnenpanorama der Bankenwelt im Jahr der großen Krise 2008. „Es war ein Wendepunkt in der Geschichte der Europäischen Union“, sagt dieser Manager. Und Geert Mak führt die Geschichte dieser Krise souverän und verständlich zu dem Ende, an dem die Steuerzahler in den europäischen Länder unverstellbare Summen zur Rettung ihrer „systemrelevanten“ Banken zu zahlen hatten, deren Fehl-Manager aber statt vor den Kadi an den Bankschalter traten, um ihre Bonusgewinne abzuheben. Selten hat man diese einschneidende Katastrophe so genau analysiert gelesen, der weitere folgen sollten: die Euro-Krise, Griechenland, Brexit, die massenhafte Immigration in das immer noch für viele attraktive Europa, das sich weigerte, den Staaten, die am meisten darunter zu leiden hatten, die Flüchtlinge nach den von allen beschlossenen Regeln der Gemeinschaft abzunehmen.

Politikverdruss, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus, Populismus – alles Folgen eines die Menschen nicht mehr demokratisch beteiligenden Krisenmanagements der Regierungen, der fehlenden Legitimität des erst allmählich mit mehr Rechten ausgestatteten Europäischen Parlaments. Was das alles für den „Europäischen Traum“ bedeutet und weiterhin bedeuten wird? Geert Mak legt das schließlich in die fiktive Beurteilung einer jungen Historikerin, die in 50 Jahren diese beiden Jahrzehnte betrachten wird.

Verschuldete und verschwiegene Fehlentwicklungen

Seine Urteilskraft setzt er dabei gnadenlos ein. Wenn er etwa den Finger auf verschuldete und verschwiegene Fehlentwicklungen legt. Seine Kritik an den unsolidarischen europäischen Pfennigfuchsern vor allem aus seiner niederländischen Heimat fällt bissig aus. Ebenso lässt er an den Auswahlmethoden der jährlich neu zu bestimmenden „Kulturhauptstadt“ Europas kein gutes Haar wie auch an der Lobbyarbeit der Automobilindustrie, die jahrelang den Dieselschwindel unter der Decke halten konnte, als längst alle wussten, dass da geschummelt und betrogen wurde.

In einem für die deutsche Ausgabe hinzugefügten Epilog 2020 behandelt er sachkundig die Covid-19-Pandemie. „Einer meiner Lehrmeister, der amerikanisch-ungarische Historiker John Lukacs, meinte bereits vor einem Vierteljahrhundert, das 20. Jahrhundert könne unter Umständen die Endphase von fünf Jahrhunderten bürgerlicher Kultur, europäischer Aufklärung und Demokratie sein. Zum ersten Mal befürchte ich, dass mein alter Freund recht bekommen könnte.“ Und er schließt mit einem Wort an die kommende Historikerin: „Liebe Freundin, ich wünsche Ihnen für die für die Zukunft alles Gute.“ Hier geht es zur Leseprobe

