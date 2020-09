vor 16 Min.

Grütters fordert flexiblere Regeln für mehr Besucher in Theatern und Konzerten

Exklusiv Die Kulturstaatsministerin fordert Lockerungen für Kulturveranstaltungen. Sie glaubt, dass das Coronavirus die Kulturbranche nicht nachhaltig schädigen wird.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters fordert flexiblere Corona-Vorschriften für Kulturveranstaltungen, um den Besuch von mehr Zuschauern zu ermöglichen. „Man muss sich die Mühe vieler Einzelfallbetrachtungen machen, jede Veranstaltung und jeder Raum müssen speziell auf ihre Möglichkeiten geprüft werden“, sagte die CDU-Politikerin unserer Redaktion. „Bei allem Respekt vor der Eineinhalb-Meter-Abstands-Regel: Es muss auch Szenarien geben, bei denen man bei entsprechenden Grundvoraussetzungen, zum Beispiel in Häusern mit einer hervorragenden Lüftungsanlage, über pragmatische Öffnungs-Lösungen nachdenkt“, betonte sie. „Wir sind es unserer Gesellschaft und den Künstlerinnen und Künstlern schuldig, die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort genau anzuschauen und danach zu entscheiden.“

Kulturstaatsministerin: Ohne Regelungen sind kulturelle Veranstaltungen nicht möglich

Grütters verglich die Situation mit der in Ländern wie Österreich und der Schweiz, wo die Regeln zuletzt lockerer waren als in Deutschland. „Wenn ich dagegen die Eröffnung der Berliner Philharmonie nehme: Da wurde mit sehr schematischen Regeln gearbeitet, weil das Land Berlin im Moment noch sehr restriktiv vorgeht“, kritisierte die Staatsministerin. Bei der Eröffnung des Musikfestes seien bei 2400 Sitzplätzen weniger als fünfhundert Leute im Saal gewesen. „Das tut mir in der Seele weh“, sagte Grütters und betonte gleichzeitig, dass es ohne Regeln und Maßnahmen nicht gehe. „Wer ins Konzert, Theater oder Kino gehen will, muss dies ohne gesundheitliches Risiko tun können. Wenn man will, ist das aber auch machbar.“

Der Deutsche Bühnenverein plädierte ebenfalls für mehr Zuschauer. „Wichtig ist eine einheitliche Regelung“, sagte der geschäftsführende Direktor Marc Grandmontagne. Wenn in einem Theater in Nordrhein-Westfalen beispielsweise 1000 Plätze belegt werden könnten, in Bayern aber nur 200, sei das den Menschen schwer zu vermitteln. Die Sprecherin des Hauptverbandes der Deutschen Filmtheater, Christine Berg, erklärte, eine einheitliche Abstandsregelung „mit einer Reduzierung auf einen Meter würde den Kinos sehr helfen“. Die aktuelle Regelung führe zu einer Auslastung von nur 20 bis 25 Prozent. „Und das, obwohl eine im Juni vorgenommene unabhängige Atemluftstudie deutlich gemacht hat, wie sicher das Kino als Veranstaltungsort ist.“

Zu ihren persönlichen Erfahrungen mit einem Kultursommer unter Corona-Bedingungen sagte Grütters, sie habe die letzten Wochen und Monate unter den Umständen gelitten. „Mir blutet immer noch das Herz“, erklärte die Ministerin, die gleichzeitig eine Lanze für die Akteure auf Bühnen und Leinwänden brach: „Und wenn ich sehe, was schon mir als Besucherin fehlt, vor allem die Musik, dann denke ich manchmal, um wie viel schlimmer das für die Künstlerinnen und Künstler sein muss.“ Sie sei zuversichtlich, dass die Kultur nicht langfristig Schaden nehme: „Unsere Kultureinrichtungen haben bereits zwei Weltkriege überstanden, sie werden auch diese harte Corona-Krise überstehen“, sagte Grütters. „Ich hoffe und erwarte auch, dass die Kommunen, die mit einem Anteil von 45 Prozent die größten Kulturträger in Deutschland sind, sich beim Kassensturz nicht zu Lasten der Kultur sanieren werden.“

Grütters findet Änderung von Straßennamen mit rassistischen Ausdrücken richtig

Die Staatsministerin nahm auch zur Rassismusdebatte in Deutschland und am Beispiel des Begriffes „Mohr“ zum Gebrauch von Sprache Stellung. „Wichtig ist, dass man sich mit Geschichte auseinandersetzt und dann begründet entscheidet: Darf man Mohr noch sagen oder darf man das nicht mehr?“ Selbst wenn man den Begriff für dunkelhäutige Menschen nicht mehr benutzen solle, sei er damit nicht zwangsläufig böse gemeint. „Allein daran zu erinnern, dass es solche Wandlungen im Sprachgebrauch und damit auch im Bewusstsein gegeben hat, hat einen Wert“, sagte Grütters.

Es sei richtig, Straßen mit den Namen einschlägiger Militärs aus der Kolonialzeit umzubenennen, erklärte die Ministerin. „Aber dass man eine Bezeichnung wie Mohr völlig aus dem Sprachgebrauch tilgen möchte, finde ich schwierig.“ Denn Geschichte vergehe nicht einfach. „In diesem Zusammenhang halte ich es übrigens für sehr wichtig, dass der Geschichtsunterricht in den Lehrplänen der Schulen einen höheren Stellenwert erhält“, appellierte Grütters. (AZ)

