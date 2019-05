31.05.2019

Harald Schmidt rechnet ab

Über das Fernsehen, Blogger, Hochkultur

Von Linda Vogt und Christopher Hirsch

Kurz vor seinem ersten Auftritt in „Ariadne auf Naxos“ an der Stuttgarter Staatsoper ordnet der 61-jährige Harald Schmidt noch einmal kurz die Welt.

Da ist zunächst das Fernsehen, in dem er als Late-Night-Talker dereinst seine größten Erfolge feierte. Fünf Jahre nach dem unfreiwilligen Aus trauert er dem nicht nach: „Es langweilt mich, und das Fernsehen ist für mich ein Medium der Vergangenheit“, sagt Schmidt. Und: „Mir ist Fernsehen mittlerweile zu langsam. Heute ist ja jeder sein eigener Sender: Mit einem Handy sind Sie weltweit – wenn Sie die entsprechenden Netzwerke belegen wollen – rund um die Uhr auf Sendung.“

Nächste Station Internet. Schmidt teilt sich inzwischen ja über eine Videokolumne bei Spiegel Online mit, mitunter direkt aus dem Hotelzimmer. „Das ist eigentlich für mich das perfekte Format, weil ich sozusagen keinerlei Abstimmung mit irgendjemand habe. Keine Redaktionssitzung. Kein Chef. Kein Redakteur, der morgens um 11 Uhr noch nicht weiß, was die Schlagzeilen sind.“ Für seinen „Ein-Mann-Sender“ könne er zur Zeit aus dem Vollen schöpfen, so der Entertainer. Das Video des Youtubers Rezo habe er in seiner Kolumne direkt verheizt: „Der Neuigkeitswert ist ungefähr der von einer durchschnittlichen Lokalzeitung vor einem dreiviertel Jahr.“ Schmidt versteht sich als Materialsammler, der ständig auf Empfang ist. „Man ist schon immer auch ganz froh, wenn man mal Andrea Nahles oder so weglassen kann.“

Nächstes Umsteigen: Wie passt das zusammen, dass er einerseits im „Traumschiff“ auftritt, andererseits immer wieder auf der Theaterbühne wie jetzt in der Oper? Schmidt: „Das ist für mich derselbe Job. Das ist einfach ein unterschiedliches Genre.“ In eine einfache Formel gebracht: „Wo ich bin, ist Hochkultur. Verstehen Sie. Ich bin sozusagen Bayreuth auf zwei Beinen.“

Und schließlich: das Leben und die Kunst. Schmidt kehrt in Stuttgart zurück zu den Ursprüngen seiner Karriere. Hier studierte er an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Opernhaus-Intendant Viktor Schoner sagt über das bevorstehende Debüt: „Gerade in die Rolle des snobistischen und hochironischen Haushofmeisters passt er hervorragend.“ Schmidt selbst: „Ich komme sozusagen als Harald Schmidt auf die Bühne.“ (dpa)

Themen Folgen