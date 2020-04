vor 2 Min.

Heidi und mehr: 700 Filme dürfen an Karfreitag nicht gezeigt werden

"Heidi in den Bergen", "Mary Poppins" und "Die Feuerzangenbowle": Völlig harmlose Filme stehen am Karfreitag auf dem Index. Aber warum?

Der Karfreitag ist ein "stiller" Feiertag. In ganz Deutschland gelten deshalb besondere Regeln: Dazu gehört auch, dass bestimmte Filme in Kinos aufgeführt werden dürfen.

Genauer gesagt sind es 700 Filme, die am Karfreitag auf dem Index stehen. 1952 hat die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) eine Liste mit Filmen zusammengestellt, die "dem Charakter dieser Feiertage so sehr widersprechen, dass eine Verletzung des religiösen und sittlichen Empfindens zu befürchten ist".

Seitdem kommen immer wieder neue dazu - wenn auch nicht mehr ganz so viele. Während 1980 noch 91 Filme auf die Liste geschrieben wurden, kamen 2015 nur vier neue Filme hinzu.

"Das Leben des Brian" steht am Karfreitag auf dem Index

Auf der Liste stehen unter anderem Erotik- ("Eis am Stiel") und Horrorfilme ("Freitag der 13."). Auch Klassiker wie "Vier Fäuste für ein Halleluja" mit Bud Spencer und Terence Hill, in denen Gewalt vorkommt, sind zu finden.

In den letzten Jahren immer wieder umstritten war ein Film, der seit 1986 auf der FSK-Liste steht: Monty Pythons "Das Leben des Brian". Er gilt als Klassiker, ist aber unter vielen Gläubigen nach wie vor umstritten. An Karfreitag darf er nicht gezeigt werden - eigentlich. Denn es gibt Ausnahmen: So hat beispielsweise das Verwaltungsgericht Stuttgart am Dienstag entschieden, dass der Film vorgeführt werden darf. Und auch in Bremen wurde eine Ausnahmegenehmigung erteilt.

Selbst wenn man von "stillen" Feiertagen nichts hält, ist es bei den oben genannten Filmen nachvollziehbar, warum sie am Karfreitag auf dem Index stehen. Doch wirft man einen genaueren Blick auf die Liste, wundert man sich bei manchen Filmen schon, warum sie dort auftauchen.

"Heidi in den Bergen" darf am Karfreitag nicht gezeigt werden

Zu lesen sind Kinderfilme wie "Heidi in den Bergen", "Mary Poppins" und "Die Brüder Löwenherz". Der Grund: In vielen Fällen haben die Verleihfirmen vergessen, den Film auf seine Feiertagstauglichkeit prüfen zu lassen. Wird der Antrag auf Feiertagsfreigabe nicht gestellt, gilt der Film von vornherein als "nicht feiertagsfrei". Eine Nachprüfung wäre zwar möglich, ist aber mit Kosten verbunden.

In manchen Fällen liegt auch ein technischer Fehler vor. Die Datenbank wurde seit den 50er Jahren häufig aktualisiert. Dabei wurden manche Daten falsch übernommen. So wurde der Kinderfilm "Lotta zieht um" fälschlicherweise als "nicht feiertagsfrei" gekennzeichnet.

Die FSK räumt ein, dass der Feiertagsindex nicht mehr zeitgemäß ist

Und selbst wenn Filme bereits auf ihre Feiertagstauglichkeit nachgeprüft wurden und als feiertagsfrei gekennzeichnet wurden, stehen sie teilweise noch immer mit dem Vermerk "nicht feiertagsfrei" in der Liste - so zum Beispiel "Die Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann.

Die FSK selbst hat eingeräumt, dass das Verfahren seine Schwächen hat. So hieß es in der Vergangenheit: "Sicherlich diskussionswürdig ist, inwieweit diese Regelung insgesamt noch als zeitgemäß empfunden wird. Hier wären ein gesellschaftlicher Diskurs und der Gesetzgeber gefragt." (AZ)

