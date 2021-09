Hollywood

05:03 Uhr

US-Fernsehstars feiern 73. Emmy-Verleihung

"Fernsehen, du hast, was ich brauche" - in Los Angeles beginnen die Emmys mit einem Tribut an den verstorbenen Rapper Biz Markie.

Hunderte US-Fernsehstars haben zu Beginn der Emmy-Verleihung in Los Angeles mit dem Song "Just a Friend" des verstorbenen Rappers Biz Markie gedacht und die Kraft des Fernsehens gefeiert. " Fernsehen, du hast, was ich brauche", sangen viele der Nominierten zum Start der Show. Markie war im Juli im Alter von 57 Jahren gestorben. Die ersten Auszeichnungen des Gala-Abends gingen danach für die besten Nebenrollen in Comedy-Serien an Hannah Waddingham für ihre Rolle als Vereinsmanagerin und an Brett Goldstein als alternder Fußballstar in "Ted Lasso". Die beim Streaminganbieter Apple+ laufende Serie galt zuvor in den Comedy-Kategorien mit 20 Nominierungen als Top-Favorit. © dpa-infocom, dpa:210920-99-283173/2 (dpa)

